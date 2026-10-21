Maltempo Toscana, frane e strade chiuse all’Isola d’Elba dopo i nubifragi | FOTO

Dopo ore di piogge eccezionali e numerose criticità, sull’Isola d’Elba è tornato il sereno, mentre proseguono le verifiche per quantificare i danni provocati dall’ondata di maltempo che ha interessato il territorio. Le precipitazioni, con accumuli fino a 180mm a Marciana, hanno colpito soprattutto il settore occidentale dell’isola, causando frane, smottamenti, cedimenti di muri di contenimento e difficoltà alla circolazione. Le situazioni più critiche si registrano nel territorio comunale di Marciana e nelle località limitrofe, tra cui Pomonte, Patresi, Sant’Andrea e Marciana Marina.

Problemi anche sulle strade

Sul fronte della viabilità, è segnalata una frana lungo la strada provinciale 25. Per consentire gli interventi di messa in sicurezza e le verifiche dei Vigili del Fuoco, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra Patresi e Colle d’Orano. Disagi anche lungo la strada della Costarella, tra Marciana e Marciana Marina, dove il pericolo di esondazione di un fosso ha reso necessaria l’interruzione temporanea del traffico. La Protezione Civile è impegnata nei sopralluoghi per individuare eventuali ulteriori danni causati dall’acqua e dal fango.

A Patresi, la piena del fosso del Bollero ha trasportato verso il mare ingenti quantità di sabbia, ghiaia e detriti, modificando sensibilmente la conformazione della costa. Nel tratto interessato si è formato un accumulo di materiale che collega a piedi la punta del molo con quella del Pozzali, dove prima si trovavano circa due metri d’acqua. Lo scalo destinato alle imbarcazioni risulta invece completamente interrato.

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