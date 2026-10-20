Maltempo Toscana, violenti temporali sull’Elba: 40 mm di pioggia in un’ora, allagamenti e soccorsi in corso

Il maltempo si abbatte sulla Toscana con una vasta e intensa linea temporalesca che sta colpendo soprattutto l’isola d’Elba e il basso Livornese, provocando precipitazioni abbondanti, numerose fulminazioni e i primi allagamenti. La situazione è particolarmente delicata a Campo nell’Elba, dove sono caduti 40 mm di pioggia in appena un’ora, un quantitativo significativo concentrato in un intervallo di tempo molto breve. Il sistema di Protezione Civile è già impegnato negli interventi di soccorso alla popolazione e nella gestione delle criticità provocate dalle precipitazioni. A fornire gli aggiornamenti sulla situazione meteorologica è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che attraverso i propri canali social ha descritto l’evoluzione dei fenomeni in corso e le aree maggiormente esposte al rischio di nuovi temporali intensi nelle prossime ore.

Temporali e numerose fulminazioni tra Montecristo, Elba e Livornese

Il peggioramento meteorologico interessa un’area piuttosto estesa del territorio toscano. Secondo quanto riferito dal presidente Giani, una vasta linea temporalesca si sviluppa tra l’isola di Montecristo e il basso Livornese, attraversando la parte occidentale dell’isola d’Elba. Il sistema temporalesco è caratterizzato da precipitazioni intense e numerose fulminazioni, con fenomeni che interessano contemporaneamente il settore insulare e quello costiero. La particolare intensità delle piogge emerge soprattutto dagli accumuli registrati a Campo nell’Elba, dove si stanno concentrando le principali criticità segnalate. La presenza di una linea temporalesca così estesa mantiene alta l’attenzione sull’evoluzione del maltempo tra l’arcipelago toscano e la costa meridionale della provincia di Livorno.

Allerta maltempo Toscana, nuovi temporali intensi possibili tra Livorno, Pisa e Grosseto

La fase di instabilità non è ancora conclusa. Le indicazioni diffuse dal presidente della Regione Toscana segnalano infatti che nelle prossime ore saranno ancora possibili temporali particolarmente intensi su diverse aree del territorio regionale. Tra le zone maggiormente esposte figurano ancora l’isola d’Elba e le isole situate a sud dell’Elba, ma anche il basso Livornese, il basso Pisano e il Grossetano. Il rischio di ulteriori precipitazioni intense riguarda dunque un settore geografico che comprende sia le isole dell’arcipelago sia una parte consistente della Toscana costiera. Le previsioni richiamate da Giani indicano la possibilità che i fenomeni temporaleschi più forti continuino a interessare queste zone anche nel corso delle prossime ore, mentre sono già in atto gli interventi necessari per fronteggiare le conseguenze delle piogge.

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