Maltempo, tragedia a Jesolo: albero crolla su auto, morto 46enne

Un militare di 46 anni è morto questa mattina a Jesolo, nel Veneziano, dopo essere stato travolto da un albero caduto sulla sua auto. L’incidente si è verificato in via Roma Destra, mentre l’uomo stava raggiungendo il posto di lavoro. A provocare la tragedia sarebbe stato il cedimento del tronco, avvenuto a causa del maltempo. L’albero si è abbattuto sulla vettura, colpendo il tetto e intrappolando il conducente. Immediato l’intervento dei soccorritori, tra cui i vigili del fuoco, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Jesolo, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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