Maltempo USA, terribile alluvione lampo a Hurricane: la città dello Utah colpita per la seconda volta in 10 settimane | FOTO

Giovedì 22 ottobre, un’alluvione lampo ha colpito Hurricane, nello Utah, negli Stati Uniti occidentali, per la seconda volta in appena 10 settimane, costringendo la popolazione all’evacuazione, danneggiando strade e ponti e interessando circa 80 abitazioni e 50 veicoli. Il sindaco Clark Fawcett ha dichiarato lo stato di emergenza locale. Sheena e James Carter stavano ancora ricostruendo la propria casa dopo la disastrosa alluvione di agosto: il pavimento del soggiorno era stato posato solo una settimana prima, mentre la nuova moquette della camera da letto era stata installata meno di 72 ore prima. Poi, l’acqua fangosa è penetrata nuovamente nella loro abitazione. “Questa mattina ho pianto per un po’, come se fosse morto qualcuno“, ha raccontato Sheena a FOX 13 News. La coppia ha cinque figli, di età compresa tra i 12 anni e i 2 anni. L’acqua ha trascinato via anche le loro auto e un container, rendendo un veicolo completamente inutilizzabile.

Il pericolo del Gould Wash

La città di Hurricane sorge ai piedi delle ripide “Hurricane Cliffs”, nel sud dello Utah, dove il corso d’acqua noto come Gould Wash convoglia il deflusso proveniente da un’area di circa 168 chilometri quadrati situata a quote più elevate. Le forti piogge a monte possono trasformare quello che solitamente è un letto asciutto in un torrente impetuoso, riversando acqua fangosa nei quartieri sottostanti.

Secondo il National Weather Service, giovedì sono caduti tra i 25 e i 50mm di pioggia nelle zone in cui nasce il Gould Wash, scatenando un’imponente ondata di piena che ha raggiunto Hurricane. Le autorità cittadine riferiscono che l’acqua ha danneggiato strade, ponti, sistemi di drenaggio e infrastrutture elettriche, mentre le forze dell’ordine e le squadre di soccorso hanno assistito i residenti durante le operazioni di evacuazione.

Stato di emergenza anche a Pagosa Springs (Colorado)

Nel sud-ovest del Colorado, la cittadina di Pagosa Springs ha dichiarato lo stato di emergenza locale dopo che le forti precipitazioni hanno danneggiato strade, ponti e altre infrastrutture. Sono state disposte evacuazioni obbligatorie nelle zone pianeggianti lungo quattro fiumi, tra cui il San Juan, mentre le inondazioni hanno causato la chiusura di alcuni tratti della U.S. Highway 160.

La minaccia inondazioni continua

La minaccia di inondazioni è tutt’altro che superata. Secondo Alex Sosnowski, meteorologo senior di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, forti rovesci potrebbero causare ulteriori alluvioni lampo in Colorado e nel New Mexico nel corso del weekend; il New Mexico, in particolare, è anche esposto al rischio di violenti temporali.