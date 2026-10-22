Maltempo Veneto, prima neve sui passi dolomitici: imbiancati Pordoi, Falzarego e Tre Croci | FOTO

Prime nevicate della stagione sui passi dolomitici del Veneto. Nevicate si sono registrate lungo la statale 48 sui passi Pordoi, Falzarego e Tre Croci, sulla statale 48 bis e sulla 52 Carnica sul Passo di Monte Croce Comelico. Con queste prime nevicate, è entrato in azione il servizio di manutenzione invernale di Anas. In previsione delle precipitazioni e dell’abbassamento delle temperature, il personale Anas e le imprese incaricate hanno effettuato trattamenti antighiaccio e nel corso della notte la pulizia delle strade dalla neve. Le attività di prevenzione hanno riguardato anche i passi della Val di Zoldo e della Val Cellina, lungo la ex provinciale 251 e il Passo Duran sulla ex provinciale 347.

I fenomeni nevosi continueranno anche nei prossimi giorni. Sono infatti previste nevicate sulle Dolomiti tra 1400 e 1600 metri, anche più in basso localmente e su Prealpi tra 1800 e 2000 metri per il continuo flusso freddo in ingresso da nord-ovest in quota.

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