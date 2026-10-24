Maltempo, violenti temporali in Abruzzo: pioggia intensa tra Pescarese e Chietino, oltre 5.000 fulmini e la prima imbiancata sulla Majelletta | VIDEO

Violenti temporali in Abruzzo, con grandine, raffiche di vento e oltre 5.000 fulminazioni nell’arco della giornata. I fenomeni si sono concentrati soprattutto tra il Pescarese e il Chietino, mentre sulla Majelletta è comparsa una prima spolverata di neve intorno ai 1.600 metri. Domenica il vortice si sposterà verso la Puglia e i Balcani. Nel pomeriggio e in serata le celle più attive hanno interessato, tra gli altri, Spoltore, Cepagatti, San Giovanni Teatino, Francavilla al Mare e Lanciano. Sono state segnalate grandinate di piccola o media taglia e forti raffiche di vento. Il conteggio delle fulminazioni per l’intera giornata ha superato quota 5.000.

L’immagine radar mostra nuclei di precipitazione particolarmente intensi tra la costa e l’entroterra, con massimi nell’area di Lanciano e lungo il settore costiero meridionale. Anche le segnalazioni raccolte durante il pomeriggio riportano pioggia intensa nel Pescarese e a Lanciano e grandine a Francavilla al Mare.

Video di Pasqualino Coletti

Maltempo Abruzzo, forte grandinata a Francavilla al Mare

Perché i temporali si sono concentrati sul versante adriatico

A favorire i fenomeni è stato l’arrivo di un impulso d’aria più fredda, che ha reso l’atmosfera instabile. Quando aria più fredda in quota si sovrappone a strati inferiori ancora più miti e umidi, le correnti possono salire rapidamente e alimentare nubi temporalesche. Sul versante adriatico, l’umidità proveniente dal mare e il sollevamento dell’aria lungo i rilievi appenninici possono contribuire allo sviluppo dei rovesci.

Le celle temporalesche possono scaricare molta pioggia in poco tempo, accompagnata da grandine e raffiche discendenti, cioè venti che si intensificano quando le correnti fredde scendono dalla nube verso il suolo. La distribuzione dei fenomeni resta però irregolare: località vicine possono essere colpite in modo diverso, a seconda del percorso e della durata dei singoli nuclei. Per sabato 24 ottobre il Centro Funzionale d’Abruzzo aveva diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali su tutte le zone di allerta regionali.

Prima imbiancata sulla Majelletta

Mentre in pianura e sulla costa dominavano pioggia e fulmini, sulle montagne la quota delle precipitazioni ha permesso la prima spolverata. Sulla Majelletta, intorno ai 1.600 metri, è stata segnalata una prima imbiancata. La presenza di temperature al suolo ancora leggermente positive non esclude la neve: conta il profilo termico lungo tutta la colonna d’aria e, in determinate condizioni, i fiocchi possono arrivare al terreno bagnati anche con valori di poco superiori a zero. In queste situazioni l’imbiancata può essere temporanea e dipende dall’intensità delle precipitazioni, dalla temperatura delle superfici e dalla quota.

Domenica il maltempo scivola verso sud-est

Il vortice associato all’impulso freddo si sposterà gradualmente verso la Puglia e i Balcani. Domenica 25 ottobre il peggioramento è atteso in trasferimento verso lo Ionio e i bacini meridionali; i fenomeni residui tenderanno a concentrarsi più a sud, mentre sull’Abruzzo è previsto un progressivo esaurimento dell’instabilità. L’evoluzione porterà poi il sistema verso la Grecia e il settore egeo, in direzione della Turchia. Il passaggio lascia in Abruzzo il segno di una giornata autunnale movimentata: temporali localmente intensi lungo il medio Adriatico, una vivace attività elettrica e i primi fiocchi sulle montagne più alte.

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