Maltempo, violenti temporali in Sardegna: allagamenti ed evacuazioni nel Nuorese, raffiche di 100km/h nell’Oristanese | VIDEO

L’ingresso del fronte della perturbazione sulla Sardegna sta producendo violenti temporali che stanno attraversando il territorio regionale da ovest verso est, estendendosi per tutta la lunghezza dell’isola da nord a sud. I temporali stanno scaricando piogge intense e forti raffiche di vento, che nell’Oristanese hanno raggiunto i 100km/h, causando danni. Altra caratteristica di questo peggioramento sono le piogge torrenziali, che finora hanno raggiunto i 176mm a Siniscola, nel Nuorese, e 127mm a Baunei, nell’Ogliastra, entrambe località della costa orientale dell’isola. Segnaliamo anche 124mm caduti ad Orosei e 88mm a Posada.

Allagamenti ed evacuazioni nel Nuorese

Le forti piogge che hanno interessato i comuni di Siniscola, Posada e Orosei, hanno causato allagamenti stradali, rendendo necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni situate al piano terra. Sul posto sono attualmente operative quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da unità specializzate nel soccorso fluviale e alluvionale. Ulteriori squadre, attrezzate per affrontare le emergenze legate agli eventi alluvionali e provenienti dai comandi di Sassari e Cagliari, stanno raggiungendo l’area colpita per potenziare il dispositivo di soccorso. In questa fase, le operazioni sono concentrate prioritariamente sulla messa in sicurezza delle persone e sulla gestione delle situazioni di maggiore criticità.

L’emergenza richiede un impegno significativo da parte dei soccorritori: al momento, fanno sapere i Vigili del Fuoco, si registrano 97 interventi ancora in coda, a conferma dell’elevato numero di richieste di assistenza legate all’ondata di maltempo. Le squadre, è specificato, “proseguono le attività sul territorio per fronteggiare le conseguenze degli allagamenti e garantire la sicurezza della popolazione”. Temporali intensi si sono abbattuti anche su Alghero e Sassari, dove le strade del centro città risultano allagate.

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