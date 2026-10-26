Marte, la polvere invisibile che minaccia gli astronauti: a rischio tute e habitat

La conquista di Marte non dipende soltanto dalla capacità di raggiungere il Pianeta Rosso e sopravvivere alle sue temperature estreme. Tra le sfide che attendono le future missioni con equipaggio c’è anche un nemico tanto piccolo quanto insidioso: la polvere marziana. Un pulviscolo finissimo, composto da particelle microscopiche, potrebbe infatti compromettere l’integrità delle tute spaziali, danneggiare gli habitat e mettere a rischio la salute degli astronauti. A evidenziarlo è uno studio condotto dai ricercatori della Washington University di St. Louis e del NASA Johnson Space Center, pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Il gruppo di ricerca, guidato da Scott J. VanBommel e Andrea D. Harrington, ha analizzato le caratteristiche della polvere marziana per comprendere meglio il modo in cui interagisce con i materiali destinati alle future esplorazioni umane.

Particelle minuscole, problemi enormi

La ricerca si è concentrata su particelle con dimensioni comprese tra 100 e 200 nanometri, cioè frazioni infinitesimali di millimetro. Per comprendere meglio queste misure, basti pensare che un nanometro corrisponde a un miliardesimo di metro. Nonostante le dimensioni ridottissime, queste particelle possono aderire alle superfici attraverso forze elettrostatiche e meccaniche. Una caratteristica che rende la polvere particolarmente difficile da rimuovere e che potrebbe favorirne l’accumulo sulle tute degli astronauti, sulle attrezzature e sulle strutture abitative. Il problema non riguarda soltanto la presenza di polvere sulle superfici esterne: durante le attività sul suolo marziano, le particelle potrebbero contaminare gli ambienti interni dei moduli abitativi, rendendo indispensabili sistemi efficaci per limitarne la diffusione.

L’analisi dei dati raccolti da Perseverance

Per studiare il fenomeno, gli scienziati hanno utilizzato i dati raccolti dallo spettrometro a fluorescenza a raggi X installato sul rover Perseverance della NASA, attualmente impegnato nell’esplorazione della superficie marziana. L’indagine ha preso in esame sia i bersagli di calibrazione dello strumento sia campioni di materiali utilizzati per le tute spaziali, montati nella parte anteriore del rover. In questo modo, i ricercatori hanno potuto esaminare le caratteristiche chimico-fisiche della polvere e osservare come si depositi sui diversi materiali. Le analisi hanno evidenziato una composizione caratterizzata da silicati mafici, minerali ricchi di ferro, fosforo e zolfo. Questa combinazione, insieme alle dimensioni delle particelle e alla loro capacità di aderire alle superfici, rende il pulviscolo un elemento da considerare con particolare attenzione nella progettazione delle missioni future.

Il rischio per la salute degli astronauti

Uno degli aspetti più delicati riguarda le possibili conseguenze dell’esposizione umana alla polvere marziana. Secondo i ricercatori, il materiale presenta caratteristiche che potrebbero renderlo potenzialmente tossico e le particelle più fini potrebbero penetrare nell’apparato respiratorio, qualora raggiungessero l’aria degli ambienti abitati. Il rischio è particolarmente rilevante in un contesto nel quale gli astronauti dovranno lavorare all’esterno degli habitat, raccogliere campioni e utilizzare strumenti a diretto contatto con il terreno. La polvere potrebbe essere trasportata all’interno delle strutture attraverso le tute e le attrezzature, aumentando le difficoltà di decontaminazione.

A questo si aggiunge la possibile usura dei materiali: l’accumulo e l’interazione del pulviscolo con le superfici potrebbero compromettere nel tempo le prestazioni delle tute spaziali e di alcuni componenti degli habitat, aumentando le esigenze di manutenzione e protezione. È importante sottolineare che i risultati evidenziano soprattutto un rischio potenziale: per definire con precisione gli effetti sulla salute umana saranno necessarie ulteriori valutazioni, anche in relazione alla composizione delle particelle e alle modalità e alla durata dell’esposizione.

Tute più resistenti e sistemi di filtraggio avanzati

Comprendere a fondo le proprietà della polvere marziana sarà fondamentale per trasformare queste conoscenze in soluzioni tecnologiche concrete. I risultati dello studio potranno contribuire alla progettazione di tute spaziali più resistenti, capaci di limitare l’adesione delle particelle e di proteggere gli astronauti durante le attività extraveicolari.

Un altro obiettivo riguarda gli habitat: le future strutture dovranno essere progettate per impedire, per quanto possibile, l’ingresso del pulviscolo e facilitarne la rimozione dalle superfici. Saranno inoltre essenziali sistemi avanzati di filtraggio dell’aria e procedure di decontaminazione in grado di ridurre il rischio di esposizione. La sfida, dunque, non si esaurisce nella costruzione di veicoli in grado di atterrare su Marte: sarà necessario sviluppare un ambiente di lavoro e di permanenza che protegga gli esseri umani anche dai pericoli meno evidenti.