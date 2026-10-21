Marte non è un pianeta morto: un’antica faglia si sta ancora muovendo sotto il canyon di Valles Marineris

La geologia planetaria ha a lungo considerato Marte come un mondo freddo, fossile e privo di una dinamica interna significativa, un corpo celeste ormai giunto al capolinea evolutivo dopo aver esaurito il calore primordiale miliardi di anni fa. Questa radicata convinzione scientifica è stata messa radicalmente in discussione da un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications, condotto da un team internazionale di geofisici dell’Imperial College London, della Columbia University e dell’University of Illinois Urbana-Champaign.

L’analisi approfondita di un segnale sismico intercettato dalla sonda InSight della NASA ha dimostrato in modo inequivocabile che le viscere del pianeta sono tuttora capaci di generare imponenti movimenti tettonici. Il teatro di questa inattesa attività è Valles Marineris, la ciclopica frattura che squarcia l’emisfero occidentale marziano, dimostrando che una rete di faglie formatesi in epoche remote può rimanere meccanicamente attiva e scivolare anche in assenza di una tettonica a zolle.

Il gigante geologico di Valles Marineris e il paradosso del pianeta immobile

Per comprendere la portata di questa scoperta geofisica è necessario visualizzare le proporzioni titaniche di Valles Marineris, una struttura geologica che non trova alcun paragone sul nostro pianeta. Questa immensa cicatrice si estende per oltre 4.000 chilometri di lunghezza, raggiungendo una larghezza di circa duecento chilometri e sprofondando fino a sette chilometri nel sottosuolo. Se fosse posizionata sulla Terra, la gola attraverserebbe l’intero continente nordamericano o l’intera Europa, risultando circa nove volte più lunga e quattro volte più profonda del celebre Grand Canyon in Arizona.

Gli scienziati hanno a lungo teorizzato che questo abisso si fosse originato durante il periodo esperiano di Marte, tra i tre e i quattro miliardi di anni fa, a causa delle colossali tensioni provocate dal sollevamento della vicina provincia vulcanica di Tharsis. Secondo il modello tradizionale, una volta conclusa quella tumultuosa fase giovanile e dissipata gran parte dell’energia termica endogena, l’intera regione si sarebbe congelata in uno stato di quiete perenne. L’idea di un Marte statico, privo delle placche litosferiche in movimento che sulla Terra guidano la deriva dei continenti e i terremoti, aveva portato la comunità scientifica a ritenere che qualsiasi faglia a Valles Marineris fosse ormai saldata e incapace di generare ulteriori dislocazioni significative. La nuova indagine sismologica ribalta questa prospettiva, dimostrando che il rilascio di sforzo tettonico continua a plasmare il paesaggio marziano attuale.

L’analisi sismologica del sol 976 registrata dalla missione InSight

La prova decisiva di questa inattesa dinamica planetaria è racchiusa nei dati raccolti dal lander InSight, la stazione geofisica posizionata nella pianura di Elysium Planitia che tra il 2018 e il 2022 ha monitorato i terremoti marziani attraverso il sensibilissimo sismometro SEIS. Il 25 agosto 2021, corrispondente al 976° giorno marziano della missione, il sismometro ha registrato un evento eccezionale denominato S0976a. Con una magnitudo stimata intorno a 4,2, questo sisma presentava una peculiarità geometrica complessa: l’epicentro si trovava a circa 146 gradi di distanza angolare dalla sonda, collocandosi esattamente nell’emisfero opposto del pianeta, in prossimità della porzione occidentale di Valles Marineris.

Decifrare un segnale proveniente dagli antipodi marziani attraverso una singola stazione sismica ha richiesto tecniche di elaborazione dei segnali particolarmente raffinate. I fronti d’onda hanno dovuto attraversare l’intero globo planetario, rimbalzando contro la superficie prima di raggiungere i sensori. Gli scienziati sono riusciti a isolare con straordinaria nitidezza le fasi sismiche multiple, note come onde sismiche PP e SS, distinguendone la polarizzazione e le ampiezze relative. Ricostruendo la traiettoria e la forma di questi pacchetti d’onda, i ricercatori hanno potuto calcolare il meccanismo focale dell’evento, aprendo una finestra diretta sui processi fisici che si consumano a decine di chilometri di profondità.

La dinamica della faglia trascorrente nella crosta profonda

Il risultato delle inversioni sismologiche ha riservato una notevole sorpresa agli studiosi della geofisica marziana. Contrariamente a quanto ipotizzato in passato per le fosse tettoniche, dove ci si aspetterebbe una distensione crostale o un collasso verticale dei blocchi rocciosi, il terremoto S0976a è stato generato da un movimento lungo piani di faglia quasi verticali con una cinematica di faglia trascorrente. In una faglia di questo tipo, simile alla faglia di Sant’Andrea in California, due colossali blocchi di crosta scivolano orizzontalmente l’uno accanto all’altro anziché allontanarsi o sormontarsi.

L’ipocentro dell’evento è stato localizzato nella parte medio-inferiore della crosta marziana, a una profondità compresa tra i 15 e i 45 chilometri, con i modelli di velocità sismica più accurati che restringono la sorgente tra i 20 e i 40 chilometri. Poiché la discontinuità di Mohorovičić al di sotto della parte occidentale di Valles Marineris si trova a una profondità stimata tra i 55 e i 65 chilometri, la dislocazione si è verificata interamente all’interno dello strato crostale rigido, senza coinvolgere direttamente il mantello sottostante. Questa collocazione dimostra che la crosta profonda di Marte possiede una resistenza meccanica e uno stato di accumulo elastico sufficienti a innescare rotture fragili di dimensioni considerevoli.

La confutazione scientifica di impatti meteoritici e frane titaniche

Nel campo delle scienze planetarie, l’attribuzione di un segnale sismico a una specifica causa tettonica richiede una rigorosa esclusione di tutti i processi geologici alternativi. L’atmosfera marziana, estremamente rarefatta, consente ai meteoroidi di raggiungere il terreno ad altissima velocità, generando crateri e rilasciando onde d’urto che possono essere scambiate per terremoti naturali. Allo stesso modo, le vertiginose pareti a strapiombo di Valles Marineris, alte chilometri, sono soggette a imponenti fenomeni franosi capaci di scuotere il terreno circostante.

Il team di ricerca ha sottoposto a test numerici approfonditi entrambe le ipotesi alternative, dimostrando che né un impatto cosmico né un collasso gravitazionale di versante sono compatibili con la fisica del segnale S0976a. Questi processi di superficie non sono in grado di riprodurre la polarità delle fasi, i tempi differenziali di arrivo delle onde né i rapporti di ampiezza registrati dallo strumento SEIS. L’inclusione di componenti volumetriche e tensile tipiche di un impatto o di uno scoscendimento ha migliorato la corrispondenza dei modelli d’onda di meno del due per cento, un valore statisticamente irrilevante. A confermare in modo definitivo l’origine endogena del sisma sono intervenute le immagini ad altissima risoluzione acquisite dalla Context Camera a bordo della sonda Mars Reconnaissance Orbiter. I confronti fotografici dell’area sorgente prima e dopo il sol 976 non hanno evidenziato la comparsa di nuovi crateri né tracce di frane fresche lungo i pendii, confermando che la sorgente sismica è rimasta confinata nel sottosuolo roccioso.

Le forze motrici del sisma tra raffreddamento globale e carico vulcanico

Chiarita l’origine tettonica dell’evento, la questione fondamentale riguarda l’origine delle forze che continuano a deformare la litosfera marziana. Senza il rimescolamento convettivo e lo scorrimento delle zolle che guidano la sismicità terrestre, Marte trae la propria energia deformativa da una combinazione di tre fattori geodinamici concomitanti. Il primo fattore è rappresentato dal progressivo raffreddamento termico del pianeta. Man mano che il nucleo e il mantello marziano dissipano il proprio calore residuo nello spazio, il volume complessivo del corpo planetario subisce una microscopica contrazione, generando uno stato di compressione orizzontale diffuso su scala globale.

A questo sforzo di fondo si sovrappone il gigantesco carico litosferico esercitato dal complesso vulcanico di Tharsis, un altopiano che ospita i vulcani più massicci dell’intero sistema solare. Il peso incalcolabile di questa coltre di lave basaltiche flette verso il basso la litosfera circostante, propagando onde di stress e tensioni flessionali orizzontali fino ai confini di Valles Marineris. Il terzo elemento è l’effetto di scarico isostatico locale provocato dall’antica e prolungata erosione superficiale che ha scavato la gola nel corso delle ere geologiche. La combinazione geometrica di questi tre distinti campi di forza ha fatto sì che le tensioni attuali si allineassero in modo perfetto con l’orientamento delle antiche faglie preesistenti. Le fratture ereditate dalle prime epoche marziane si trovano così orientate nell’assetto ideale per raggiungere la soglia di rottura e scivolare orizzontalmente sotto lo stress contemporaneo.

Le tracce dei massi e le nuove implicazioni per l’esplorazione futura

L’impatto scientifico di questa scoperta va ben oltre la caratterizzazione del singolo sisma del sol 976. L’indagine dimostra che le faglie geologiche fossili su un pianeta a placca singola possono conservare una predisposizione meccanica allo scivolamento per miliardi di anni, riattivandosi ogni volta che il bilancio delle tensioni interne supera l’attrito statico della roccia. La conferma visiva che la regione sia soggetta a ricorrenti scuotimenti sismici è arrivata dall’osservazione orbitale dei ripidi versanti della gola, dove sono state individuate numerose tracce di rotolamento di massi. Questi solchi lineari indicano che grandi massi rocciosi si sono recentemente staccati dalle scogliere per precipitare lungo i pendii, un fenomeno tipicamente innescato da accelerazioni del suolo coerenti con terremoti crostali.

Naturalmente, i ricercatori sottolineano i limiti intrinseci di un’analisi basata su un singolo evento sismico rilevato da una stazione solitaria, dato che la terminazione della missione InSight impedisce di raccogliere ulteriori dati in tempo reale. Non sono state identificate repliche sismiche successive all’evento principale, un’assenza che potrebbe indicare una rottura isolata oppure dipendere dal fatto che scosse minori lungo l’emisfero opposto risultano troppo deboli per emergere dal rumore sismico di fondo. Resta dunque aperta la domanda su quale sia la reale frequenza temporale di questi movimenti all’interno di Valles Marineris.

La consapevolezza che Marte ospiti faglie profonde attive e capaci di generare terremoti di media magnitudo riveste un valore critico per il futuro dell’astronautica e dell’esplorazione planetaria. In vista delle future missioni robotiche avanzate e dei primi insediamenti umani stabili sul suolo marziano, la mappatura della pericolosità sismica regionale non potrà più essere considerata un fattore trascurabile. Strutture abitative, tunnel sotterranei e impianti per l’estrazione di risorse dovranno essere progettati tenendo conto che il pianeta rosso non è un deserto geologicamente inerte, ma un mondo vivo e dinamico che continua impercettibilmente a muovere la propria crosta.