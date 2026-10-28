Messina, arriva AlertME: il nuovo sistema per avvisare i cittadini in caso di emergenza

Un nuovo sistema per migliorare la gestione delle emergenze a Messina e garantire una comunicazione tempestiva con la popolazione. Il Comune si prepara a presentare AlertME – Servizio avvisi di emergenza, una piattaforma che integra strumenti dedicati alla prevenzione, al monitoraggio e alla gestione operativa delle situazioni di emergenza con un servizio di informazione diretta ai cittadini. La presentazione ufficiale è in programma venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina. Durante la conferenza stampa saranno illustrate le caratteristiche e le funzionalità del nuovo sistema, sviluppato per rafforzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione comunale nella gestione delle emergenze e nella diffusione degli avvisi alla popolazione.

Come funziona AlertME: prevenzione, monitoraggio e comunicazioni tempestive

Il nuovo sistema AlertME del Comune di Messina nasce con l’obiettivo di integrare diverse attività legate alla sicurezza e alla gestione delle emergenze all’interno di un’unica piattaforma. Il progetto comprende infatti strumenti di prevenzione, monitoraggio e gestione operativa delle emergenze, affiancati da un servizio pensato per consentire una comunicazione diretta e tempestiva con la cittadinanza. Uno degli elementi centrali dell’iniziativa riguarda proprio la possibilità di ricevere avvisi di emergenza attraverso la piattaforma, creando un collegamento informativo tra il Comune e la popolazione in presenza di situazioni che richiedono comunicazioni rapide. Le funzionalità del servizio saranno approfondite durante l’incontro istituzionale del 30 ottobre, dedicato alla presentazione del nuovo strumento e delle sue applicazioni nella gestione delle emergenze sul territorio comunale.

Il progetto realizzato nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027

La piattaforma AlertME è stata realizzata nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, il programma nel quale si inserisce il nuovo progetto del Comune di Messina. L’iniziativa unisce due aspetti della gestione delle emergenze: da una parte gli strumenti operativi destinati alle attività di prevenzione e monitoraggio, dall’altra la comunicazione delle informazioni alla popolazione. Accanto alla presentazione della piattaforma, il Comune illustrerà anche una campagna di comunicazione dedicata ad AlertME, che sarà promossa a bordo dei mezzi ATM di Messina. L’iniziativa punta a far conoscere il nuovo servizio e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della registrazione alla piattaforma AlertME, passaggio necessario per ricevere gli avvisi di emergenza attraverso il sistema. Il coinvolgimento dei mezzi del trasporto pubblico cittadino rappresenta una componente della strategia di diffusione delle informazioni sul nuovo servizio. La campagna sarà infatti dedicata sia alla conoscenza della piattaforma sia alla promozione delle registrazioni.

La presentazione a Palazzo Zanca con il sindaco Basile e i rappresentanti istituzionali

Alla conferenza stampa di venerdì 30 ottobre, in programma alle 9.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, interverranno il sindaco di Messina Federico Basile, il vicesindaco Laura Castelli, il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli e la presidente di ATM Chiara Sterrantino. L’incontro sarà dedicato all’illustrazione del funzionamento di AlertME – Servizio avvisi di emergenza e alla presentazione della campagna informativa che accompagnerà il nuovo sistema attraverso i mezzi del trasporto pubblico messinese.