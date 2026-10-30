Meteo e Clima: in Alto Adige ottobre secco e relativamente mite

Ottobre si chiude in Alto Adige all’insegna del bel tempo, ma anche della siccità. Il mese è stato caratterizzato da prolungate fasi di alta pressione, temperature leggermente superiori alla media e precipitazioni ridotte della metà rispetto ai valori stagionali. Con novembre è atteso un graduale cambiamento, accompagnato da un calo delle temperature e da una maggiore presenza di nuvole e nebbie. In Alto Adige “il mese di ottobre è stato caratterizzato da aree di alta pressione di lunga durata e, di conseguenza, è stato anche relativamente secco. Le temperature, invece, si sono attestate tra 0,5 e 1 grado Celsius al di sopra della media pluriennale“. A sottolinearlo è Dieter Peterlin, dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe, nel consueto report meteorologico di fine mese. La temperatura massima a livello provinciale, pari a +23,1°C, è stata registrata il 14 ottobre con il föhn da Nord a Oris/Lasa, la giornata più fredda il 23 ottobre, con una temperatura di -5°C registrata a Sesto.

“In tutto l’Alto Adige è è caduta solo la metà della quantità di pioggia rispetto alla media pluriennale“, riferisce il meteorologo Peterlin. Con l’inizio del nuovo mese si registrerà anche un leggero cambiamento meteorologico. Sebbene non siano ancora previste precipitazioni su tutto il territorio, l’aria diventerà leggermente più umida e quindi più soggetta alla formazione di nuvole e nebbia alta. Inoltre, la prossima settimana le temperature scenderanno di qualche grado.

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