Meteo, ECMWF conferma: il freddo avanza verso l’Italia a inizio novembre

Le mappe ECMWF confermano ancora una volta una svolta meteo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre: alla fase relativamente mite attesa venerdì 30 ottobre seguirà l’ingresso di masse d’aria più fredde sull’Europa centrale e orientale, destinate a coinvolgere anche l’Italia. La carta a 500 hPa e 850 hPa valida per il 30 ottobre mostra ancora temperature miti in quota sul Mediterraneo centrale, ma le successive medie settimanali cambiano nettamente scenario e indicano una circolazione favorevole alla discesa del freddo verso il nostro Paese.

Il segnale è particolarmente evidente tra il 2 e il 9 novembre, quando le anomalie di geopotenziale a 500 hPa collocano una vasta area depressionaria tra Scandinavia, Europa centro-orientale e Balcani, mentre la pressione risulta più alta sull’Europa occidentale. Questa disposizione apre la strada a correnti più fredde dirette verso l’Europa centrale e il Mediterraneo, e la mappa delle anomalie della temperatura a due metri conferma valori inferiori alla media su gran parte del continente, Italia compresa. Il calo interesserà soprattutto il Centro-Nord e le regioni adriatiche, più esposte alle correnti provenienti dai quadranti orientali e nord-orientali, ma l’irruzione si farà sentire anche sul resto della penisola con temperature più basse rispetto agli ultimi giorni di ottobre.

La carta a 500 hPa aiuta a comprendere l’origine di questo cambiamento: il contrasto tra l’area di alta pressione sull’Europa occidentale e le anomalie negative più a est favorisce una circolazione ondulata, con il freddo che scivola dalle alte latitudini verso l’Europa centrale e i Balcani. Non si tratta dunque soltanto di un raffreddamento locale o di una notte più fredda, ma di un cambio della configurazione atmosferica su scala europea, che porterà condizioni più tipicamente autunnali anche sull’Italia dopo una fase più mite.

La tendenza resta fredda anche nella settimana dal 9 al 16 novembre, quando le mappe mantengono anomalie negative sull’Europa settentrionale e centro-orientale, mentre valori più alti si estendono verso la penisola iberica e il Nord Africa. L’Italia si troverà al margine tra queste due aree, ma il quadro conferma che la circolazione fredda continuerà a dominare gran parte del continente e che la fase mite di fine ottobre avrà lasciato spazio a un contesto più freddo. Per la nostra penisola il calo sarà più marcato durante la prima settimana del mese, mentre nella seconda l’intensità potrà variare da una zona all’altra.

Sul fronte delle precipitazioni, la mappa ECMWF per il 9-16 novembre mostra anomalie positive soprattutto su alcune aree dell’Europa orientale e dei Balcani, mentre sull’Italia il segnale è meno uniforme. Il dato più chiaro, in questa fase, riguarda quindi il calo termico e l’arrivo di una circolazione più fredda; le piogge dipenderanno invece dal passaggio delle singole perturbazioni e dalla loro traiettoria, con possibili differenze tra le regioni e tra i versanti tirrenici e adriatici.

In sintesi, le mappe ECMWF delineano un finale di ottobre ‘mite’ e un inizio di novembre segnato dall’arrivo del freddo sull’Italia, inserita in una più ampia fase di temperature sotto la media sull’Europa centrale e orientale. La prima settimana del mese sarà quella del cambiamento più evidente, mentre nella seconda il freddo continuerà a interessare soprattutto il Nord e il Centro-Est europeo; gli aggiornamenti successivi serviranno a definire con maggiore precisione tempi e intensità del calo nelle singole regioni.

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