Meteo, fiammata sui mercati dell’energia: il gas sfonda quota 103 euro e il petrolio vola a 117 dollari, mentre l’incubo del gelo minaccia l’Europa. “E’ la tempesta perfetta”

Una tempesta perfetta si è abbattuta con violenza inaudita sui mercati energetici internazionali in questo venerdì 30 ottobre, riaccendendo l’incubo di una nuova spirale inflazionistica proprio alla vigilia della stagione invernale. Le contrattazioni odierne hanno registrato un’impennata drammatica delle quotazioni, con il prezzo del gas naturale che ha superato con slancio la soglia psicologica dei cento euro e il petrolio greggio che ha aggiornato i massimi plurimensili, spinto dal riacutizzarsi delle tensioni belliche e dall’imminente arrivo di una perturbazione artica destinata a investire l’intero continente europeo.

L’impennata record dei prezzi tra TTF di Amsterdam e petrolio ai massimi storici

Sul mercato di riferimento europeo, l’indice TTF di Amsterdam per i contratti con consegna a dicembre ha messo a segno un balzo travolgente del 5,4%, toccando una quotazione record di 103,4 euro al megawattora dopo aver oscillato attorno ai 103,2 euro nelle prime battute di scambio. Si tratta del picco più alto registrato da metà dicembre 2022, un livello che proietta il listino del metano verso una chiusura mensile da brividi, caratterizzata da una crescita complessiva superiore al 40% nel solo mese di ottobre. La pressione sui derivati del gas riflette una corsa disperata alle coperture finanziarie in vista dei mesi più freddi dell’anno, alimentando l’ansia di operatori, governi e famiglie per l’impatto economico che tale rincaro scaricherà sulle forniture invernali.

La fiammata non ha risparmiato il comparto petrolifero, dove si è consumata una seduta altrettanto infuocata su tutte le principali piazze d’affari. A Londra il petrolio Brent con consegna a dicembre è salito del 2,1%, attestandosi a quota 117,3 dollari al barile, mentre il contratto di gennaio, attualmente il più liquido e scambiato dagli operatori istituzionali, ha fatto registrare un progresso del 2,26% a 113,32 dollari. Parallelamente, a New York, il greggio Wti ha guadagnato il 2,1%, issandosi stabilmente a 104,1 dollari al barile. Con le contrattazioni odierne, l’oro nero viaggia a passo spedito verso il quarto rialzo mensile consecutivo, archiviando il mese di ottobre con un progresso straordinario di circa il 16% per il Brent e del 15% per il benchmark americano.

L’incognita meteo con l’ondata di gelo e il rischio di svuotamento degli stoccaggi europei

A fare da catalizzatore per questa violenta risalita dei prezzi sono le drammatiche previsioni meteorologiche a medio termine, che delineano per i prossimi giorni la discesa di una massiccia ondata di gelo sull’Europa, caratterizzata da temperature drasticamente al di sotto delle medie stagionali. Questo repentino peggioramento delle condizioni climatiche minaccia di innescare un immediato boom dei consumi energetici per il riscaldamento domestico e la generazione elettrica, proprio in una fase in cui il sistema di riserva dell’Unione Europea mostra preoccupanti segnali di fragilità strutturale.

I dati ufficiali fotografano una situazione di forte allerta: al 28 ottobre il livello medio degli stoccaggi europei di gas si è fermato al 74,9% della capacità totale, attestandosi su valori significativamente inferiori rispetto alla media storica registrata nello stesso periodo degli anni passati. L’eventualità che l’ondata di freddo polare in arrivo sul continente coincida temporalmente con analoghe ondate di gelo nell’est asiatico rappresenta un incubo operativo per le catene di approvvigionamento globali. Un simile scenario costringerebbe l’Europa a una feroce e costosissima contesa contro le potenze asiatiche per accaparrarsi i carichi disponibili di gas naturale liquefatto, scatenando un’escalation di rilanci che rischierebbe di drenare anticipatamente le riserve sotterranee prima ancora del culmine dell’inverno.

La geopolitica infiamma le quotazioni tra Stretto di Hormuz e corsa globale al Gnl

Il quadro operativo è ulteriormente esacerbato da uno scacchiere mediorientale sull’orlo del baratro. A riaccendere i timori concreti di un’interruzione prolungata delle esportazioni è stata la notizia dell’attacco condotto contro una petroliera nello Stretto di Hormuz, il chokepoint marittimo più nevralgico del pianeta da cui transita quotidianamente una frazione vitale del greggio e del Gnl dal Golfo Persico. La vulnerabilità di questa rotta strategica ha immediatamente incorporato nelle quotazioni un pesante premio al rischio geopolitico, mentre si riducono visibilmente i flussi di navi metaniere in rotta verso i terminali di rigassificazione occidentali.

A surriscaldare ulteriormente il clima internazionale sono state le indiscrezioni relative a un dettagliato briefing operativo fornito al presidente statunitense Donald Trump in merito alle possibili opzioni militari da intraprendere contro l’Iran. L’eventualità di un conflitto diretto su vasta scala nel Golfo Persico bloccherebbe volumi di idrocarburi insostituibili per i mercati globali, costringendo i paesi consumatori a dipendere quasi esclusivamente dalle forniture via tubo o dalle esportazioni statunitensi, in un contesto in cui la concorrenza tra Europa e Asia per la sicurezza degli approvvigionamenti rischia di polverizzare qualsiasi stabilità dei listini.

L’evento per gli 85 anni di Snam e l’allarme del ministro Pichetto Fratin

In questo scenario di profonda incertezza globale, a Roma si sono celebrate le celebrazioni per gli 85 anni della fondazione di Snam, tenutesi presso l’Auditorium Parco della Musica, diventate l’occasione per delineare lo stato dell’arte della sicurezza energetica nazionale. A margine della cerimonia è intervenuto con parole perentorie il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, lanciando un monito inequivocabile sulla straordinarietà del momento e spiegando che la gestione della crisi non potrà fare affidamento unicamente sui consueti strumenti di contenimento.

Il ministro ha ribadito quanto già espresso in sede comunitaria, chiarendo che nella normalità le azioni possono certamente coincidere con la riduzione della domanda, ma evidenziando come oggi si rischi seriamente di non essere più all’interno di una cornice di normalità, motivo per cui sarà doveroso pensare a livello europeo ad azioni di tipo differente. Sul piano della limitazione dei consumi l’esecutivo dispone già di un ventaglio articolato di interventi, tra cui l’abbassamento programmato delle temperature negli edifici pubblici e privati, ma il titolare del dicastero ha tenuto a marcare una netta distinzione tra l’Italia e gli altri partner continentali.

L’Italia, ha sottolineato con forza Pichetto Fratin, non si trova di fronte a una problematica di quantità fisica di gas bensì a una drammatica questione di prezzo, a differenza di alcuni grandi Paesi confinanti che versano in condizioni ben più critiche, con riserve sotterranee ferma al 40% e il terrore concreto di non disporre della materia prima indispensabile per superare i mesi rigidi. In un tale contesto di disparità infrastrutturale, ha specificato il ministro, la solidarietà europea resta doverosa, ma richiede una revisione dei meccanismi regolatori comuni che tuteli gli investimenti virtuosi senza penalizzare ingiustamente i sistemi più resilienti.

Il decreto bollette in arrivo e la visione strategica di Scornajenchi per la sicurezza energetica

Per arginare le ricadute immediate di questa nuova fiammata sui bilanci di famiglie e imprese, il ministro ha confermato che l’atteso decreto bollette è ormai in dirittura d’arrivo e approderà in Consiglio dei Ministri nel giro di pochi giorni. Gli uffici ministeriali stanno mettendo a punto il migliore equilibrio attuativo a seguito del via libera accordato dalla Commissione Europea per utilizzare il meccanismo di sganciamento e spostamento degli oneri dal gas. L’obiettivo primario è rendere il provvedimento pienamente operativo a partire dal primo gennaio per ragioni di allineamento contabile annuale, fugando ogni timore di intoppi procedurali dato che da Bruxelles non è pervenuta alcuna obiezione formale.

Nel corso del suo discorso all’Auditorium, Pichetto Fratin ha inoltre evidenziato come la pandemia e i successivi sconvolgimenti internazionali abbiano imposto una rapida diversificazione delle fonti e il potenziamento delle infrastrutture fisiche, permettendo all’Italia di raggiungere in largo anticipo oltre il 90% di riempimento dei propri depositi. Le reti energetiche rappresentano un patrimonio strategico non negoziabile, ha ricordato il ministro, essenziale per la competitività economica, la coesione territoriale e la transizione ecologica, che deve fondarsi su un approccio pragmatico e tecnologicamente neutrale capace di far coesistere decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti.

A sintetizzare la filosofia di lungo respiro necessaria per affrontare queste continue tempeste è stato l’amministratore delegato di Snam, Agostino Scornajenchi, il quale ha ricordato alla platea che la sicurezza energetica non nasce nel momento in cui esplode l’emergenza, bensì si costruisce con molti anni di anticipo attraverso investimenti lungimiranti e scelte strutturali coraggiose. L’emergenza, secondo il vertice dell’operatore infrastrutturale, si limita a saggiare la solidità delle difese predisposte in precedenza, in un percorso in cui il gas naturale rappresenta l’ultima linea di difesa dell’intero sistema produttivo, garantendo quella flessibilità e quella continuità indispensabili quando le altre fonti rinnovabili non risultano disponibili. Definendo l’energia come un patto fiduciario e morale tra generazioni, Scornajenchi ha concluso rimarcando come la sovranità energetica non sia un privilegio riservato a chi possiede le risorse naturali nel proprio sottosuolo, ma la responsabilità morale e industriale di chi sa elaborare e attuare una strategia solida nel tempo.

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