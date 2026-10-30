Meteo, la GSMA riceve 1,2 milioni di dollari dalla NOAA per potenziare i sistemi di allerta precoce nel Pacifico

La Global System for Mobile Communications Association, globalmente riconosciuta come GSMA, ha recentemente ottenuto un importante subappalto del valore di 1,2 milioni di dollari da parte della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Questo investimento è destinato a rafforzare profondamente i sistemi di allerta precoce basati sulla telefonia mobile in una delle aree geograficamente più esposte e vulnerabili del pianeta. I fondi andranno a finanziare direttamente l’implementazione tecnologica in nove nazioni appartenenti alle isole del Pacifico, nello specifico le Isole Cook, Figi, Kiribati, Nauru, Niue, Samoa, Isole Salomone, Tuvalu e Vanuatu. Questa operazione si pone come un intervento strutturale essenziale per far sì che le popolazioni locali possano ricevere tempestivamente le informazioni necessarie a proteggersi in caso di imminenti disastri naturali.

L’efficacia della tecnologia cell broadcast durante le emergenze

Il nucleo operativo di questo ambizioso progetto si basa sull’introduzione e sul potenziamento della tecnologia cell broadcast. Si tratta di un sistema di comunicazione avanzato che permette alle autorità e alle agenzie autorizzate di inviare simultaneamente avvisi di emergenza a tutti i dispositivi cellulari compatibili presenti all’interno di uno specifico perimetro geografico. Il grande vantaggio di questa infrastruttura di telecomunicazioni risiede nella sua capacità di raggiungere enormi fette di popolazione nel giro di pochissimi secondi, aggirando completamente il problema della congestione di rete che solitamente blocca o ritarda le normali chiamate vocali e i messaggi di testo (SMS) durante i momenti di crisi acuta.

Sinergie operative e preparazione tecnica sul territorio

L’implementazione non si limiterà alla sola fornitura tecnologica. Attraverso il proprio programma “Mobile for Humanitarian Innovation“, la GSMA collaborerà a stretto contatto con i fornitori di servizi mobili locali, le autorità nazionali preposte alla gestione dei disastri e gli enti regolatori. L’obiettivo è duplice: garantire la prontezza tecnica delle infrastrutture e stabilire protocolli procedurali rigorosi per l’emissione degli avvisi, definendo con esattezza le catene di responsabilità. Kimberly Brown, responsabile per l’innovazione umanitaria e le tecnologie emergenti dell’associazione, ha sottolineato come le reti mobili rappresentino un canale vitale per diffondere informazioni salvavita prima che si scatenino le emergenze climatiche. Ha inoltre evidenziato come gli investimenti sostenuti e le solida partnership tra governi e operatori privati siano la chiave per costruire una vera resilienza di lungo periodo in tutta la regione.

Il ruolo dei partner regionali e il supporto istituzionale

La gestione operativa delle attività legate al cell broadcast sarà inquadrata all’interno del progetto “Pacific Multi-Hazard Early Warning Systems Communication & Tools“. Il lavoro sarà condotto in stretta sinergia con la University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), attraverso il suo programma COMET. Anche il “Weather Ready Pacific Program” (WRP) svolge un ruolo determinante fornendo un costante supporto tecnico e coordinamento su scala regionale. Il manager del WRP, ‘Ofa Fa’anunu, ha dichiarato che i nuovi fondi permetteranno di tradurre strategie consolidate in risultati tangibili per la sicurezza delle comunità. Questo finanziamento consolida il lavoro avviato fin dal 2025 al fianco della Pacific Islands Telecommunications Association (PITA) e di Omnitouch Network Services, integrandosi perfettamente con l’iniziativa globale “Early Warnings for All” promossa dalle Nazioni Unite.