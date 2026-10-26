Meteo, l’anticiclone intrappola il Nord tra gelo e nebbia: Milano piomba in pieno inverno, continuerà così tutta la settimana

Il ritorno dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale sta mostrando il volto più rigido e grigio dell’autunno padano, confermando in maniera millimetrica lo scenario delineato nei giorni scorsi dalle previsioni di MeteoWeb. Nella giornata di oggi, lunedì 26 ottobre, la stabilità atmosferica ha prodotto l’effetto opposto a quello che molti si attendevano: nessuna ottobrata mite, bensì una coltre compatta di nebbia fitta che imprigiona la pianura Padana in una morsa di freddo anomalo e persistente. Sul Nord Italia l’assenza totale di ventilazione e lo schiacciamento della massa d’aria nei bassi strati hanno trasformato il bacino padano in una ghiacciaia a cielo aperto, oscurando completamente la luce solare e catapultando intere province in un clima prettamente invernale.

L’emblema di questa situazione estrema è rappresentato da Milano, dove i banchi nebbiosi non accennano a diradarsi neppure nelle ore centrali del giorno. Nel capoluogo lombardo, dopo una temperatura minima di +6°C, l’assenza di radiazione solare impedisce qualunque rialzo termico significativo: la temperatura massima fatica enormemente e non supera i +9°C. Si tratta di un valore eccezionalmente basso per l’ultima decade del mese, capace di generare un’escursione termica giornaliera ridotta a una manciata di gradi e una costante sensazione di freddo umido e penetrante che avvolge l’intera area metropolitana.

Prime gelate stagionali in Piemonte e crollo delle minime notturne

Nelle scorse ore la combinazione tra cieli limpidi notturni prima della saturazione dell’aria e calma orografica ha innescato un violentissimo irraggiamento notturno, facendo crollare i valori minimi su livelli da calendario invernale. In tutta la pianura Padana le temperature hanno toccato soglie ragguardevoli: nelle aree rurali e nell’hinterland attorno a Milano i termometri sono scesi fino a +4°C e +5°C, mentre valori ancora più bassi, compresi diffusamente tra +2°C e +3°C, hanno interessato le province interne di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte.

Proprio sul territorio piemontese si sono registrate le prime gelate della stagione, con la colonnina di mercurio scivolata persino sotto il punto di congelamento a quote di pianura e collina. Il primato assoluto del freddo odierno spetta al comune astigiano di Capriglio, dove la rete di monitoraggio ha rilevato un valore record di -1,1°C. Sempre in provincia di Asti spiccano i -0,3°C di San Marzano Oliveto, mentre a Settime e ad Incisa Scapaccino la temperatura minima si è fermata esattamente a 0°C. Segnali inequivocabili di gelo precoce sono giunti anche da Villafranca d’Asti con una minima di +0,4°C e da Castellinaldo d’Alba, nel Cuneese, con appena +0,8°C.

Le temperature registrate alle ore 12:20: il quadro termico del Nord

La persistenza dello strato nebbioso ha congelato l’evoluzione termica meridiana, come dimostrano le rilevazioni ufficiali registrate su tutto il bacino settentrionale esattamente alle ore 12:10. A mezzogiorno superato, Milano si conferma la città più fredda della pianura, ferma a quota +9°C in un contesto spettrale e ovattato. Subito a ridosso, nelle aree dove il soleggiamento è rimasto del tutto inibito, si attestano i +12°C di Lodi e Pavia. L’omogeneità del freddo padano emerge con forza dal folto gruppo di città bloccate a +13°C, tra cui troviamo Parma, Modena, Reggio Emilia, Bergamo, Asti, Piacenza, Como e Novara. Un gradino termico appena superiore, caratterizzato da +14°C, si registra laddove la nebbia si è trasformata in nubi basse sfilacciate, come a Torino, Ravenna, Verona, Alessandria e Varese. Salendo ancora lungo l’asse emiliano-romagnolo, le stazioni segnano +15°C a Bologna e Ferrara. Risultano invece più temperate le province orientali del Triveneto, dove il dissolvimento della nebbia ha consentito brevi scorci di sole, con +16°C registrati a Udine, Trieste, Vicenza e Venezia, fino ai picchi odierni di +17°C misurati a Treviso e Pordenone.

La trappola dell’inversione termica e le anomalie rispetto alle medie stagionali

Il meccanismo dinamico alla base di questo raffreddamento precoce è strettamente legato alla conformazione geografica del catino padano, cinto su tre lati dalle barriere naturali delle Alpi e degli Appennini. In regime di alta pressione si innesca la tipica subsidenza atmosferica, ovvero un moto discendente dell’aria che comprime l’umidità e i gas pesanti nei primi trecento metri dal suolo. Durante la notte la superficie terrestre irraggia calore verso lo spazio, raffreddandosi con estrema rapidità; l’aria fredda, più densa, ristagna a terra mentre l’aria più calda e asciutta scorre sopra di essa, originando la classica inversione termica.

Questo strato d’inversione intrappola il vapore acqueo fino alla condensazione in nebbia da irraggiamento, la quale esercita un potente effetto albedo riflettendo la debole luce solare di fine ottobre. In assenza di riscaldamento dal basso, il freddo si autoalimenta di giorno in giorno. Lo scarto rispetto alle medie climatologiche risulta lampante: di norma, negli ultimi giorni di ottobre, la media delle temperature in pianura Padana viaggia su valori compresi tra +8°C e +10°C per le minime notturne e tra +14°C e +16°C per le massime diurne. Registrare valori massimi al di sotto dei nove gradi nel capoluogo lombardo e diffuse gelate notturne rappresenta una vistosa deviazione negativa rispetto alla climatologia dell’autunno italiano.

L’impatto sui consumi energetici e l’impennata del prezzo del gas nella crisi globale

Questa brusca e prematura insidia invernale non produce ripercussioni unicamente sui bollettini meteorologici, ma sta provocando conseguenze dirette e allarmanti sul fronte economico e infrastrutturale. Un’ondata di freddo precoce di tale portata agisce da catalizzatore per un’improvvisa impennata della domanda energetica, spingendo all’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento domestici e commerciali in milioni di edifici del Settentrione, ben prima delle tempistiche ottimali previste dalle consuetudini autunnali.

L’arrivo prematuro delle basse temperature si rivela deleterio soprattutto per via della complessa cornice economica attuale, caratterizzata da una crisi internazionale senza precedenti che continua a pesare sugli equilibri geopolitici e commerciali mondiali. Con i mercati energetici sottoposti a una tensione costante e fragilissimi equilibri di approvvigionamento, il contestuale aumento repentino dei prelievi termici spinge ulteriormente sotto pressione le riserve strategiche. In queste ore il prezzo del gas sta registrando violenti rialzi proprio a causa dell’inattesa pressione della domanda determinata dalle temperature da brividi che stringono gran parte del continente europeo e il Nord Italia. Il freddo agisce come un pesante moltiplicatore delle criticità finanziarie: ogni grado in meno rilevato dai termometri costringe le centrali e le reti di distribuzione a ritmi forzati, alimentando una spirale di rincari che rischia di gravare pesantemente sulle bollette delle famiglie e sui costi produttivi del tessuto industriale.

Evoluzione settimanale e i primi segnali della severa ondata di freddo di novembre

Il contesto meteorologico attuale non mostrerà cedimenti nel breve periodo. Nel corso dei prossimi tre o quattro giorni lo scenario rimarrà sostanzialmente congelato dalla cupola anticiclonica, che continuerà a rinnovare il medesimo schema termo-dinamico su tutto il bacino padano. Di notte e all’alba si ripeteranno con costanza diffuse gelate notturne, pronte a colpire nuovamente le aree rurali e le pianure occidentali con valori a ridosso dello zero termico, mentre durante le ore diurne il freddo non allenterà la presa laddove la nebbia persisterà a banchi densi, tenendo le massime costantemente inchiodate al di sotto dei +10°C.

Questo scenario di stasi grigia e freddo da inversione costituirà con tutta probabilità soltanto la prima fase di un mutamento atmosferico di ben più ampia portata. Sul medio e lungo termine i modelli matematici mostrano i segnali premonitori di un radicale ribaltamento della circolazione sinottica europea, che potrebbe spalancare la porta alla prima vera e propria grande ondata di freddo di inizio novembre già nel corso della prossima settimana. Si tratterebbe di una manovra artica in grado di scardinare l’alta pressione e portare condizioni di maltempo crudo e diffuso sull’intero Stivale, un’evoluzione cruciale su cui torneremo con minuziosa analisi nei prossimi aggiornamenti editoriali e previsionali curati dalla redazione di MeteoWeb.

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