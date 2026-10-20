Meteo, le temperature massime di oggi: +15°C a Torino

L’Italia si trova ad affrontare una fase di intenso maltempo tra oggi e domani, mercoledì 21 ottobre. Una perturbazione sta attraversando la Penisola, portando precipitazioni diffuse e persistenti, forti temporali e il rischio di nubifragi, con possibili criticità legate agli ingenti quantitativi di pioggia attesi. Dopo aver interessato inizialmente le regioni del Nord-Ovest, il peggioramento si estende al resto del Centro-Nord e alla Sardegna. Nella giornata di domani, il fronte perturbato raggiungerà anche le regioni meridionali e la Sicilia, completando così il suo passaggio sull’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda le temperature, i venti caldi di scirocco stanno soffiando diffusamente lungo tutto lo Stivale, determinando un clima tipicamente primaverile o persino tardo estivo lungo le pianure e le fasce costiere italiane. Domani irromperà il maestrale, che favorirà un calo delle temperature. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 20 ottobre, in alcune località italiane:

+28°C a Palermo, Oristano, Alghero

a Palermo, Oristano, Alghero +27°C a Foligno

a Foligno +26°C a Roma, Reggio Calabria, Caserta, Olbia, Terni, Spoleto

a Roma, Reggio Calabria, Caserta, Olbia, Terni, Spoleto +25°C a Cagliari, Cosenza, Benevento, Latina

a Cagliari, Cosenza, Benevento, Latina +24°C a Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Siracusa, Messina, Nuoro, Frosinone, Viterbo

a Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Siracusa, Messina, Nuoro, Frosinone, Viterbo +23°C a Catania, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Foggia, Brindisi, Avellino, Campobasso, Chieti, Perugia, Firenze, Arezzo, Rimini, Forlì, Trieste, Rovigo

a Catania, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Foggia, Brindisi, Avellino, Campobasso, Chieti, Perugia, Firenze, Arezzo, Rimini, Forlì, Trieste, Rovigo +22°C a Genova, La Spezia, Imperia, Mantova, Bologna, Modena, Ferrara, Prato, Pescara, Taranto, Isernia

a Genova, La Spezia, Imperia, Mantova, Bologna, Modena, Ferrara, Prato, Pescara, Taranto, Isernia +21°C a Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Brescia, Cremona, Parma, Pisa, Urbino

a Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Brescia, Cremona, Parma, Pisa, Urbino +20°C a Pordenone, Siena

a Pordenone, Siena +19°C a Milano, Pavia, Lodi, Savona, Udine

a Milano, Pavia, Lodi, Savona, Udine +18°C a Trento

a Trento +17°C a Como, Novara

a Como, Novara +16°C a Bolzano, Belluno, Lecco, Alessandria, Vercelli

a Bolzano, Belluno, Lecco, Alessandria, Vercelli +15°C a Torino, Asti, Sondrio

a Torino, Asti, Sondrio +14°C a Cuneo, Biella.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: