Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Isernia

La perturbazione che ieri ha raggiunto l’Italia ha condizionato il quadro meteorologico anche oggi, mantenendo condizioni di marcato maltempo su diverse aree del Paese. Anche oggi sono cadute precipitazioni abbondanti e persistenti, localmente anche di forte intensità, con ripercussioni sul territorio e situazioni di criticità legate agli elevati quantitativi di pioggia. A complicare ulteriormente il quadro ha contribuito il rinforzo dei venti di Scirocco, che hanno determinato un’evidente anomalia termica positiva su gran parte del Centro-Sud e sulle coste adriatiche, mentre l’aria fredda è rimasta confinata all’estremo Nord-Ovest. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 21 ottobre, in alcune località italiane:

+29°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +27°C a Palermo, Agrigento, Reggio Calabria

a Palermo, Agrigento, Reggio Calabria +26°C a Messina, Caltanissetta, Cosenza, Bologna, Ferrara

a Messina, Caltanissetta, Cosenza, Bologna, Ferrara +25°C a Trapani, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo

a Trapani, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo +24°C a Bari, Cagliari, Forlì, Padova, Treviso, Vicenza, Cremona

a Bari, Cagliari, Forlì, Padova, Treviso, Vicenza, Cremona +23°C a Napoli, Brindisi, Alghero, Olbia, Prato, Verona, Brescia, Mantova, Imperia

a Napoli, Brindisi, Alghero, Olbia, Prato, Verona, Brescia, Mantova, Imperia +22°C a Roma, Lecce, Taranto, Foggia, Caserta, Salerno, Benevento, Oristano, Latina, Firenze, Venezia, Pordenone, Lodi, La Spezia

a Roma, Lecce, Taranto, Foggia, Caserta, Salerno, Benevento, Oristano, Latina, Firenze, Venezia, Pordenone, Lodi, La Spezia +21°C a Genova, Savona, Monza, Trieste, Pisa, Lucca, Viterbo, Pescara, Sassari, Avellino

a Genova, Savona, Monza, Trieste, Pisa, Lucca, Viterbo, Pescara, Sassari, Avellino +20°C a Milano, Pavia, Alessandria, Urbino, Campobasso

a Milano, Pavia, Alessandria, Urbino, Campobasso +19°C a Udine, Como, Asti, Arezzo, Perugia, Spoleto, Chieti, Frosinone, Nuoro

a Udine, Como, Asti, Arezzo, Perugia, Spoleto, Chieti, Frosinone, Nuoro +18°C a Torino, Novara, Vercelli, Isernia

a Torino, Novara, Vercelli, Isernia +16°C a Varese, Trento

a Varese, Trento +15°C a Bolzano, Biella.

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