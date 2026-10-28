Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Genova, +12°C a Potenza

L’alta pressione continua a dominare la scena meteorologica sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del territorio nazionale, con precipitazioni praticamente assenti e temperature insolitamente miti per la fine di ottobre, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove i valori termici si mantengono sensibilmente superiori alle medie stagionali. Questa fase di stabilità è però destinata a interrompersi a partire da venerdì 30 ottobre, quando l’anticiclone inizierà a spostare il proprio centro d’azione verso l’Europa occidentale, aprendo la strada all’arrivo di correnti fredde provenienti dai Balcani. Il cambiamento della circolazione atmosferica determinerà un progressivo aumento della nuvolosità su molte regioni italiane, accompagnato dal ritorno delle precipitazioni soprattutto lungo il medio versante adriatico, al Sud e sulle Isole Maggiori. Contemporaneamente, l’afflusso di aria più fredda provocherà un sensibile calo delle temperature su tutta la Penisola, segnando la conclusione dell’attuale parentesi caratterizzata da valori termici superiori alla norma.

Il peggioramento entrerà nel vivo durante il fine settimana di Ognissanti, tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, quando l’irruzione fredda favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione sui mari meridionali italiani, destinato ad alimentare una fase di tempo instabile e a tratti perturbato soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Il passaggio alla nuova configurazione atmosferica sarà accompagnato da piogge, rovesci e un deciso rinforzo dei venti, con condizioni marine progressivamente più agitate su diversi bacini italiani. L’aspetto più significativo riguarderà tuttavia l’ulteriore diminuzione delle temperature, che porterà i termometri a scendere al di sotto delle medie climatiche del periodo in molte zone del Paese, restituendo all’inizio di novembre caratteristiche decisamente più fredde rispetto alla mitezza degli ultimi giorni di ottobre. Si profila dunque un cambiamento meteorologico importante, con il ritorno di una circolazione più dinamica e fredda proprio in coincidenza con il ponte di Ognissanti.

Temperature massime registrate in Italia

+22°C a Cagliari, Catania, Genova, Iglesias, La Spezia, Olbia, Salerno, Trapani

a Cagliari, Catania, Genova, Iglesias, La Spezia, Olbia, Salerno, Trapani +21°C a Caserta, Foligno, Frosinone, Imperia, Latina, Palermo, Savona, Siracusa

a Caserta, Foligno, Frosinone, Imperia, Latina, Palermo, Savona, Siracusa +20°C a Arezzo, Benevento, Caltanissetta, Enna, Firenze, Grosseto, Napoli, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Terni

a Arezzo, Benevento, Caltanissetta, Enna, Firenze, Grosseto, Napoli, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Terni +19°C a Alessandria, Cosenza, Crotone, Gorizia, Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria, Trieste

a Alessandria, Cosenza, Crotone, Gorizia, Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria, Trieste +18°C a Brindisi, Catanzaro, Como, Cuneo, Foggia, Lecce, Milano, Novara, Perugia, Pesaro, Rimini, Taranto, Teramo, Torino, Tortoreto, Udine, Vercelli, Verona

a Brindisi, Catanzaro, Como, Cuneo, Foggia, Lecce, Milano, Novara, Perugia, Pesaro, Rimini, Taranto, Teramo, Torino, Tortoreto, Udine, Vercelli, Verona +17°C a Ancona, Aosta, Asti, Bari, Bergamo, Bolzano, Brescia, Cremona, Forlì, Isernia, Matera, Modena, Pescara, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Rovigo, Termoli, Trento, Varese, Vasto, Vicenza

a Ancona, Aosta, Asti, Bari, Bergamo, Bolzano, Brescia, Cremona, Forlì, Isernia, Matera, Modena, Pescara, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Rovigo, Termoli, Trento, Varese, Vasto, Vicenza +16°C a Avellino, Biella, Lanciano, L’Aquila, Lucera, Padova, Parma

a Avellino, Biella, Lanciano, L’Aquila, Lucera, Padova, Parma +15°C a Bologna, Chieti

a Bologna, Chieti +13°C a Campobasso

a Campobasso +12°C a Potenza

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