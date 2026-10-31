Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Trapani, +11°C a Campobasso

Il primo impulso di aria fredda, che nella giornata di oggi, sabato 31 ottobre, ha favorito condizioni di maltempo su diverse regioni del Centro-Sud, tenderà ad allontanarsi dall’Italia entro la serata, ma la tregua sarà soltanto temporanea. Già nelle prossime ore, infatti, una nuova e più intensa perturbazione raggiungerà il Mediterraneo centrale, favorendo la formazione di un vortice di bassa pressione destinato a condizionare il tempo tra domenica 1° novembre, giorno di Ognissanti, e lunedì 2 novembre. Sarà una fase caratterizzata da maltempo diffuso, venti molto forti e un ulteriore calo delle temperature, con valori che potranno scendere sotto le medie stagionali su gran parte del Paese.

Le condizioni più perturbate sono attese soprattutto lungo il medio versante adriatico, sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori, dove potranno verificarsi piogge abbondanti, rovesci temporaleschi anche intensi e locali nubifragi, con il rischio di allagamenti nelle zone maggiormente colpite. Il peggioramento sarà accompagnato anche da un deciso rinforzo dei venti e da mari molto mossi o agitati, mentre sulle montagne dell’Appennino il progressivo raffreddamento favorirà il ritorno della neve a quote via via più basse, rendendo il fine settimana di Ognissanti decisamente più freddo e movimentato rispetto agli ultimi giorni di ottobre.

Temperature massime registrate in Italia

+22°C a Cagliari, Catania, Enna, La Spezia, Latina, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Trapani

a Cagliari, Catania, Enna, La Spezia, Latina, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Trapani +21°C a Iglesias, Imperia, Napoli, Palermo, Siracusa, Terni

a Iglesias, Imperia, Napoli, Palermo, Siracusa, Terni +20°C a Firenze, Frosinone, Genova, Grosseto, Messina, Pisa

a Firenze, Frosinone, Genova, Grosseto, Messina, Pisa +19°C a Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Cosenza, Foggia, Lecce, Savona

a Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Cosenza, Foggia, Lecce, Savona +18°C a Alessandria, Cremona, Crotone, Novara, Sassari, Siena, Taranto, Trento

a Alessandria, Cremona, Crotone, Novara, Sassari, Siena, Taranto, Trento +17°C a Ancona, Arezzo, Asti, Bolzano, Como, Cuneo, Forlì, Milano, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Termoli, Torino, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza

a Ancona, Arezzo, Asti, Bolzano, Como, Cuneo, Forlì, Milano, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Termoli, Torino, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza +16°C a Bari, Bologna, Brescia, Gorizia, Matera, Modena, Pescara, Rimini, Senigallia, Trieste, Udine, Vasto

a Bari, Bologna, Brescia, Gorizia, Matera, Modena, Pescara, Rimini, Senigallia, Trieste, Udine, Vasto +15°C a Aosta, Avellino, Bergamo, Biella, L’Aquila, Perugia, Teramo

a Aosta, Avellino, Bergamo, Biella, L’Aquila, Perugia, Teramo +14°C a Isernia

a Isernia +13°C a Chieti, Lanciano

a Chieti, Lanciano +11°C a Campobasso, Potenza.

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