Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Cagliari, +11°C a Aosta

La perturbazione che ha provocato il maltempo sull’Italia si è ormai allontanata verso la Grecia, lasciando soltanto qualche residuo episodio di instabilità sulle regioni meridionali. Alle sue spalle, la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Per la prossima settimana si conferma infatti l’espansione dell’alta pressione verso l’Italia, che riporterà condizioni di tempo stabile su gran parte del Paese, con ampie schiarite e precipitazioni generalmente assenti o poco significative per diversi giorni.

La maggiore stabilità atmosferica, tuttavia, non garantirà ovunque cieli sereni. Durante le ore notturne e al primo mattino, il raffreddamento degli strati d’aria prossimi al suolo potrà favorire la formazione di nebbie e foschie, soprattutto sulle pianure e nelle valli del Centro-Nord, con possibili riduzioni della visibilità e locali persistenze anche durante le prime ore della giornata.

Temperature massime registrate in Italia

+23°C a Cagliari, Catania

a Cagliari, Catania +22°C a Palermo, Siracusa, Trapani

a Palermo, Siracusa, Trapani +21°C a Agrigento, Iglesias, Latina, Messina, Olbia, Reggio Calabria, Salerno

a Agrigento, Iglesias, Latina, Messina, Olbia, Reggio Calabria, Salerno +20°C a Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, Roma, Taranto

a Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, Roma, Taranto +19°C a Arezzo, Brindisi, Cosenza, Forlì, Genova, La Spezia, Lecce, Napoli

a Arezzo, Brindisi, Cosenza, Forlì, Genova, La Spezia, Lecce, Napoli +18°C a Bari, Chieti, Matera, Pescara, Sassari, Termoli, Terni

a Bari, Chieti, Matera, Pescara, Sassari, Termoli, Terni +17°C a Caltanissetta, Firenze, Isernia, L’Aquila, Lucera, Pesaro, Pisa, Rimini, Siena, Teramo, Trieste

a Caltanissetta, Firenze, Isernia, L’Aquila, Lucera, Pesaro, Pisa, Rimini, Siena, Teramo, Trieste +16°C a Perugia

a Perugia +15°C a Bologna, Como

a Bologna, Como +14°C a Brescia, Gorizia, Novara, Varese, Vercelli

a Brescia, Gorizia, Novara, Varese, Vercelli +13°C a Alessandria, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Potenza, Torino, Verona, Vicenza

a Alessandria, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Potenza, Torino, Verona, Vicenza +12°C a Asti, Cuneo, Milano, Pordenone, Reggio Emilia, Trento, Udine

a Asti, Cuneo, Milano, Pordenone, Reggio Emilia, Trento, Udine +11°C a Aosta

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