Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Cagliari, +11°C a Potenza

L’alta pressione sta progressivamente spostando il proprio centro d’azione verso le Isole Britanniche, lasciando più scoperto il Mediterraneo centrale e favorendo un importante cambiamento della circolazione atmosferica. Questa configurazione, da una parte, ostacolerà l’arrivo delle perturbazioni atlantiche verso le nostre latitudini e, dall’altra, aprirà la strada a correnti sempre più fredde provenienti dai Balcani e dall’Europa nordorientale, dirette anche verso l’Italia.

Un primo impulso di aria fredda sta già raggiungendo la nostra Penisola e continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche fino alla giornata di sabato 31 ottobre, portando maggiore variabilità, qualche pioggia e locali rovesci soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, accompagnati da un primo, lieve calo delle temperature. Ma il cambiamento più significativo è atteso tra domenica 1° novembre e lunedì 2, quando un secondo impulso freddo, più intenso e organizzato, raggiungerà il Mediterraneo centrale. L’incontro tra quest’aria fredda e le acque dei nostri mari ancora relativamente calde favorirà lo sviluppo di un vortice di bassa pressione inizialmente a ovest della Corsica, destinato successivamente a spostarsi verso la Sicilia, alimentando una nuova fase di instabilità e maltempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Temperature massime registrate in Italia

+24°C a Cagliari, Salerno

a Cagliari, Salerno +23°C a Iglesias, Trapani

a Iglesias, Trapani +22°C a Catania, Frosinone, Imperia, La Spezia, Reggio Calabria

a Catania, Frosinone, Imperia, La Spezia, Reggio Calabria +21°C a Genova, Latina, Messina, Palermo, Napoli

a Genova, Latina, Messina, Palermo, Napoli +20°C a Olbia, Pordenone, Sassari, Savona, Taranto, Terni

a Olbia, Pordenone, Sassari, Savona, Taranto, Terni +19°C a Alessandria, Benevento, Brindisi, Como, Cosenza, Firenze, Foggia, Gorizia, Lecce, Milano, Novara, Padova, Verona, Vicenza

a Alessandria, Benevento, Brindisi, Como, Cosenza, Firenze, Foggia, Gorizia, Lecce, Milano, Novara, Padova, Verona, Vicenza +18°C a Ancona, Bolzano, Brescia, Crotone, Modena, Padova, Pesaro, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Trento, Trieste, Udine

a Ancona, Bolzano, Brescia, Crotone, Modena, Padova, Pesaro, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Trento, Trieste, Udine +17°C a Arezzo, Bari, Bergamo, Forlì, Parma, Pescara, Rimini, Termoli, Torino, Varese, Vercelli

a Arezzo, Bari, Bergamo, Forlì, Parma, Pescara, Rimini, Termoli, Torino, Varese, Vercelli +16°C a Aosta, Avellino, Bologna, Cuneo, Isernia

a Aosta, Avellino, Bologna, Cuneo, Isernia +15°C a Asti, Chieti, Perugia, Teramo

a Asti, Chieti, Perugia, Teramo +14°C a Campobasso, L’Aquila, Matera

a Campobasso, L’Aquila, Matera +11°C a Potenza

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: