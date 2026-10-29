Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Cagliari, +13°C a Potenza

Da domani, venerdì 30 ottobre, la situazione meteo sull’Italia inizierà a cambiare. L’alta pressione, protagonista delle ultime giornate di tempo stabile e mite, tenderà a spostarsi verso l’Europa occidentale, lasciando spazio all’arrivo di correnti più fredde provenienti dai Balcani. Questo cambiamento favorirà un aumento della nuvolosità su molte regioni, con il ritorno delle piogge soprattutto lungo il versante adriatico centrale e al Sud, mentre le temperature cominceranno a diminuire, riportandosi su valori più vicini alle medie stagionali o leggermente inferiori.

Il peggioramento diventerà più evidente nel fine settimana di Ognissanti, quando l’ingresso dell’aria fredda contribuirà alla formazione di un vortice di bassa pressione sui mari meridionali italiani. La sua presenza favorirà una fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud, accompagnata da piogge, un moderato rinforzo dei venti settentrionali e nordorientali e un ulteriore calo delle temperature. Si passerà così dalla mitezza degli ultimi giorni a un inizio di novembre più freddo, ventoso e instabile, soprattutto sulle regioni maggiormente esposte alle correnti provenienti da nord-est.

Temperature massime registrate in Italia

+24°C a Cagliari

a Cagliari +23°C a Catania, Enna, Genova, Iglesias, Imperia, Salerno, Savona, Trapani

a Catania, Enna, Genova, Iglesias, Imperia, Salerno, Savona, Trapani +22°C a Frosinone, Grosseto, La Spezia, Latina, Napoli, Olbia, Pisa, Roma, Terni

a Frosinone, Grosseto, La Spezia, Latina, Napoli, Olbia, Pisa, Roma, Terni +21°C a Cosenza, Firenze, Nuoro, Palermo, Pordenone, Siracusa, Taranto

a Cosenza, Firenze, Nuoro, Palermo, Pordenone, Siracusa, Taranto +20°C a Avellino, Benevento, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Forlì, Gorizia, Messina, Padova, Reggio Calabria, Trento, Trieste, Verona, Vicenza

a Avellino, Benevento, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Forlì, Gorizia, Messina, Padova, Reggio Calabria, Trento, Trieste, Verona, Vicenza +19°C a Alessandria, Arezzo, Bari, Como, Crotone, Foggia Isernia, Lecce, Matera, Milano, Novara, Pesaro, Reggio Emilia, Siena, Teramo, Udine

a Alessandria, Arezzo, Bari, Como, Crotone, Foggia Isernia, Lecce, Matera, Milano, Novara, Pesaro, Reggio Emilia, Siena, Teramo, Udine +18°C a Ancona, Bergamo, Bologna, Cuneo, Lucera, Modena, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Rimini, Termoli, Torino, Vercelli

a Ancona, Bergamo, Bologna, Cuneo, Lucera, Modena, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Rimini, Termoli, Torino, Vercelli +17°C a Aosta, Asti, Chieti, Lanciano, L’Aquila, Varese

a Aosta, Asti, Chieti, Lanciano, L’Aquila, Varese +15°C a Campobasso

a Campobasso +13°C a Potenza.

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