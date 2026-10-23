Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Cagliari, +9°C ad Aosta

L’Italia è interessata dal passaggio di una perturbazione atlantica collegata alla tempesta Austen, attualmente in movimento tra il Canale della Manica e il Mare del Nord. Nel corso del fine settimana, il sistema perturbato attraverserà il nostro Paese, portando piogge e locali rovesci tra la notte e sabato 24 ottobre, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sull’estremo Nord-Est. Il passaggio della perturbazione sarà seguito da un deciso rinforzo dei venti, con intense correnti di Maestrale che investiranno soprattutto i mari occidentali della Penisola, la Sardegna e la Sicilia, contribuendo a rendere i mari molto mossi o agitati nei settori più esposti.

Nella giornata di domenica 25 ottobre, la perturbazione si sposterà progressivamente verso il sud dei Balcani e la Grecia, favorendo un miglioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte dell’Italia. Gli ultimi episodi di instabilità, con possibili piogge e rovesci, interesseranno principalmente le estreme regioni meridionali.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Cagliari, Catania, Enna, Siracusa

a Cagliari, Catania, Enna, Siracusa +24°C a Palermo, Salerno, Trapani

a Palermo, Salerno, Trapani +23°C a Caltanissetta, Cosenza, Latina, Reggio Calabria, Taranto

a Caltanissetta, Cosenza, Latina, Reggio Calabria, Taranto +22°C a Ancona, Benevento, Brindisi, Frosinone, Grosseto, Iglesias, Lucera, Messina, Napoli, Pesaro, Roma

a Ancona, Benevento, Brindisi, Frosinone, Grosseto, Iglesias, Lucera, Messina, Napoli, Pesaro, Roma +21°C a Crotone, Forlì, La Spezia, Lecce, Rimini, Termoli, Terni

a Crotone, Forlì, La Spezia, Lecce, Rimini, Termoli, Terni +20°C a Arezzo, Avellino, Bari, Bologna, Chieti, Genova, Olbia, Pescara, Sassari, Teramo, Trieste

a Arezzo, Avellino, Bari, Bologna, Chieti, Genova, Olbia, Pescara, Sassari, Teramo, Trieste +19°C a Firenze, Gorizia, Isernia, L’Aquila, Siena

a Firenze, Gorizia, Isernia, L’Aquila, Siena +18°C a Campobasso, Modena, Perugia, Pisa, Pordenone

a Campobasso, Modena, Perugia, Pisa, Pordenone +17°C a Brescia, Padova, Reggio Emilia, Udine, Verona, Vicenza

a Brescia, Padova, Reggio Emilia, Udine, Verona, Vicenza +16°C a Parma

a Parma +15°C a Cuneo, Torino, Vercelli

a Cuneo, Torino, Vercelli +14°C a Alessandria, Asti, Bergamo, Bolzano, Como

a Alessandria, Asti, Bergamo, Bolzano, Como +13°C a Milano

a Milano +12°C a Trento, Varese

a Trento, Varese +11°C a Sondrio

a Sondrio +9°C a Aosta

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