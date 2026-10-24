Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Catania, +12°C a Udine

La perturbazione che sta attraversando l’Italia si sposterà entro domenica 25 ottobre verso i Balcani meridionali e la Grecia, lasciando gli ultimi rovesci sulle estreme regioni meridionali e favorendo un deciso calo delle temperature. Nel frattempo, una seconda perturbazione collegata alla tempesta Boelo, in transito sul Nord Europa, lambirà le regioni centro-settentrionali, portando un aumento della nuvolosità ma poche precipitazioni, concentrate soprattutto lungo l’arco alpino. Per la prossima settimana, invece, si conferma il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, che favorirà condizioni di tempo più stabile e generalmente soleggiato su gran parte dell’Italia.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Catania, Palermo

a Catania, Palermo +24°C a Siracusa, Trapani

a Siracusa, Trapani +23°C a Bari, Brindisi, Crotone, Enna, Reggio Calabria, Salerno

a Bari, Brindisi, Crotone, Enna, Reggio Calabria, Salerno +22°C a Agrigento, Latina, Lecce, Lucera, Messina, Napoli, Taranto

a Agrigento, Latina, Lecce, Lucera, Messina, Napoli, Taranto +21°C a Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Matera, Pescara, Termoli

a Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Matera, Pescara, Termoli +20°C a Chieti, Firenze, Genova, Grosseto, Iglesias, Olbia, Roma

a Chieti, Firenze, Genova, Grosseto, Iglesias, Olbia, Roma +19°C a Alessandria, Avellino, Bolzano, Frosinone, Isernia, Milano, Novara, Pesaro, Piacenza, Pisa, Teramo, Terni, Trento, Vercelli

a Alessandria, Avellino, Bolzano, Frosinone, Isernia, Milano, Novara, Pesaro, Piacenza, Pisa, Teramo, Terni, Trento, Vercelli +18°C a Ancona, Arezzo, Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Parma, Rimini, Torino

a Ancona, Arezzo, Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Parma, Rimini, Torino +17°C a Campobasso, Forlì, L’Aquila, Perugia, Reggio Emilia, Siena, Varese

a Campobasso, Forlì, L’Aquila, Perugia, Reggio Emilia, Siena, Varese +16°C a Bologna, Modena, Potenza, Verona, Vicenza

a Bologna, Modena, Potenza, Verona, Vicenza +15°C a Sassari, Trieste

a Sassari, Trieste +14°C a Gorizia, Padova

a Gorizia, Padova +13°C a Aosta, Pordenone

a Aosta, Pordenone +12°C a Udine

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: