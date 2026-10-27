Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Catania, +13°C a Potenza

Il consolidamento dell’alta pressione sull’Italia favorirà una fase di tempo stabile e prevalentemente asciutto, destinata a proseguire per diversi giorni su gran parte del territorio nazionale. L’unico elemento di disturbo sarà rappresentato dalla presenza di un vortice ciclonico posizionato tra la Grecia e il Mar Ionio, i cui effetti si faranno sentire soltanto marginalmente sulle regioni meridionali e lungo il medio versante adriatico, dove continueranno a soffiare venti freschi dai quadranti settentrionali, accompagnati da qualche annuvolamento, senza tuttavia compromettere in maniera significativa le condizioni di stabilità atmosferica.

Sul resto della Penisola, in particolare al Nord e sulle regioni occidentali, la presenza di una massa d’aria relativamente mite contribuirà a mantenere le temperature su valori superiori alle medie stagionali almeno fino a giovedì 29 ottobre, soprattutto durante le ore centrali della giornata, quando le massime potranno raggiungere valori piuttosto elevati per l’ultima parte del mese. La stabilità atmosferica, tuttavia, non sarà necessariamente sinonimo di cieli sempre sereni: nelle ore notturne e al primo mattino, infatti, la debole ventilazione e il raffreddamento degli strati d’aria più vicini al suolo potrebbero favorire la formazione di nebbie e foschie nella Pianura Padana e nelle valli interne del Centro Italia, con possibili riduzioni della visibilità e temperature localmente più contenute nelle aree interessate.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Catania

a Catania +24°C a Cagliari, Enna, Genova, Trapani

a Cagliari, Enna, Genova, Trapani +23°C a Grosseto, Iglesias, Latina, Olbia, Palermo, Salerno, Savona, Siracusa

a Grosseto, Iglesias, Latina, Olbia, Palermo, Salerno, Savona, Siracusa +22°C a Agrigento, Caltanissetta, Cosenza, Firenze, Frosinone, La Spezia, Messina, Napoli, Pisa, Reggio Calabria, Roma

a Agrigento, Caltanissetta, Cosenza, Firenze, Frosinone, La Spezia, Messina, Napoli, Pisa, Reggio Calabria, Roma +21°C a Benevento, Imperia, Siena, Terni

a Benevento, Imperia, Siena, Terni +20°C a Arezzo, Sassari

a Arezzo, Sassari +19°C a Crotone, Foggia, Gorizia, Isernia, Pordenone, Termoli, Trieste, Vicenza

a Crotone, Foggia, Gorizia, Isernia, Pordenone, Termoli, Trieste, Vicenza +18°C a Avellino, Bologna, Bolzano, Brindisi, Como, Cremona, Forlì, Lucera, Novara, Padova, Pescara, Taranto, Teramo, Trento, Udine, Verona

a Avellino, Bologna, Bolzano, Brindisi, Como, Cremona, Forlì, Lucera, Novara, Padova, Pescara, Taranto, Teramo, Trento, Udine, Verona +17°C a Alessandria, Ancona, Bari, Brescia, L’Aquila, Lecce, Matera, Milano, Modena, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Torino

a Alessandria, Ancona, Bari, Brescia, L’Aquila, Lecce, Matera, Milano, Modena, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Torino +16°C a Aosta, Bergamo, Chieti, Cuneo, Varese, Vercelli

a Aosta, Bergamo, Chieti, Cuneo, Varese, Vercelli +14°C a Asti, Campobasso

a Asti, Campobasso +13°C a Potenza.

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