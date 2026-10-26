Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Salerno, +13°C a Potenza

L’anticiclone si sta rafforzando sull’Italia e porterà tempo stabile e asciutto su quasi tutto il Paese. Sul medio Adriatico e al Sud, però, fino a mercoledì continueranno a soffiare venti moderati da nord: l’aria più fresca manterrà le temperature contenute e, in alcune zone, potrebbe farle scendere leggermente. La fase stabile dovrebbe durare fino a giovedì. Da venerdì, invece, una circolazione di bassa pressione potrebbe avvicinarsi alle regioni centro-meridionali, favorendo un aumento delle nuvole e qualche pioggia o rovescio sul medio versante adriatico e al Sud.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Cagliari, Salerno

a Cagliari, Salerno +24°C a Agrigento, Catania

a Agrigento, Catania +23°C a Iglesias, Latina, Olbia, Palermo, Roma, Trapani

a Iglesias, Latina, Olbia, Palermo, Roma, Trapani +22°C a Enna, Genova, Grosseto, La Spezia, Napoli, Siracusa, Terni

a Enna, Genova, Grosseto, La Spezia, Napoli, Siracusa, Terni +21°C a Arezzo, Benevento, Cosenza, Frosinone, Messina, Pisa, Reggio Calabria

a Arezzo, Benevento, Cosenza, Frosinone, Messina, Pisa, Reggio Calabria +20°C a Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Firenze, Foggia, Imperia, Sassari, Savona, Siena, Taranto

a Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Firenze, Foggia, Imperia, Sassari, Savona, Siena, Taranto +19°C a Bari, Gorizia, Isernia, Lecce, Perugia, Pescara, Pordenone, Termoli, Trieste

a Bari, Gorizia, Isernia, Lecce, Perugia, Pescara, Pordenone, Termoli, Trieste +18°C a Alessandria, Avellino, Bolzano, Chieti, Forlì, L’Aquila, Lucera, Matera, Pesaro, Teramo, Udine

a Alessandria, Avellino, Bolzano, Chieti, Forlì, L’Aquila, Lucera, Matera, Pesaro, Teramo, Udine +17°C a Ancona, Bologna, Cuneo, Padova, Rimini, Trento, Vicenza

a Ancona, Bologna, Cuneo, Padova, Rimini, Trento, Vicenza +16°C a Brescia, Como, Novara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Verona

a Brescia, Como, Novara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Verona +15°C a Aosta, Asti, Bergamo, Milano, Modena, Torino, Varese

a Aosta, Asti, Bergamo, Milano, Modena, Torino, Varese +14°C a Campobasso, Vercelli

a Campobasso, Vercelli +13°C a Potenza

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