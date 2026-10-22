Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Catania, +16°C a Sondrio

Dopo il miglioramento delle condizioni meteorologiche registrato oggi su gran parte dell’Italia, il tempo è destinato a cambiare nuovamente già nella giornata di domani, venerdì 23 ottobre, quando è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la sesta del mese. Il sistema, piuttosto debole, interesserà principalmente le regioni settentrionali e l’alta Toscana, dove porterà un aumento della nuvolosità accompagnato da piogge sparse e locali rovesci. Nel corso di sabato 24 ottobre, la perturbazione proseguirà il suo spostamento verso sud-est, lasciando ancora condizioni di instabilità sulle regioni di Nord-Est e coinvolgendo progressivamente anche parte del Centro-Sud. Il suo passaggio sarà accompagnato soprattutto da un deciso rinforzo della ventilazione: forti venti di Maestrale interesseranno i mari occidentali della Penisola, la Sardegna e la Sicilia, mentre sull’alto Adriatico si farà sentire la Bora, con un conseguente aumento del moto ondoso sui bacini maggiormente esposti.

La fase di tempo variabile non si esaurirà completamente nel fine settimana. Domenica 25 ottobre, infatti, la perturbazione, associata a un vortice di bassa pressione, continuerà a influenzare soprattutto le regioni meridionali, dove potranno verificarsi annuvolamenti irregolari, piogge sparse e qualche rovescio. Sul resto del Paese le condizioni meteorologiche tenderanno invece a risultare più stabili, pur in un contesto ancora piuttosto dinamico.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +25°C a Enna

a Enna +24°C a Crotone, Latina, Lecce, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Trapani

a Crotone, Latina, Lecce, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Trapani +23°C a Agrigento, Ascoli Piceno, Bari, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, Lamezia Terme, La Spezia, Lucera, Messina, Pescara, Roma, Taranto, Termoli

a Agrigento, Ascoli Piceno, Bari, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, Lamezia Terme, La Spezia, Lucera, Messina, Pescara, Roma, Taranto, Termoli +22°C a Ancona, Benevento, Frosinone, Imola, Napoli, Rovigo, Teramo, Terni

a Ancona, Benevento, Frosinone, Imola, Napoli, Rovigo, Teramo, Terni +21°C a Alessandria, Bologna, Firenze, Forlì, Genova, Grosseto, Milano, Olbia, Padova, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Rimini, Vicenza

a Alessandria, Bologna, Firenze, Forlì, Genova, Grosseto, Milano, Olbia, Padova, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Rimini, Vicenza +20°C a Arezzo, Brescia, Como, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Trento, Verona

a Arezzo, Brescia, Como, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Trento, Verona +19°C a Avellino, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Cuneo, Gorizia, L’Aquila, Modena, Siena, Torino, Trieste, Varese

a Avellino, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Cuneo, Gorizia, L’Aquila, Modena, Siena, Torino, Trieste, Varese +18°C a Aosta, Asti, Sassari, Udine, Vercelli

a Aosta, Asti, Sassari, Udine, Vercelli +17°C a Biella, Perugia

a Biella, Perugia +16°C a Sondrio

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