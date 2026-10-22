Meteo, le temperature minime di oggi 22 Ottobre: +7°C a Cuneo, +21°C a Palermo

Dopo aver attraversato l’Italia e provocato una fase di maltempo intenso, la perturbazione responsabile delle piogge e dei temporali delle ultime ore tenderà ad allontanarsi rapidamente dal nostro Paese già nella prima parte della giornata odierna. Le ultime precipitazioni interesseranno, soprattutto durante la mattinata, le zone dell’estremo Nord-Est, mentre lungo il versante adriatico potranno ancora verificarsi episodi di instabilità locale, con qualche rovescio residuo.

Nel resto della Penisola le condizioni meteorologiche saranno in progressivo miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Il cambiamento più evidente riguarderà però la ventilazione: ai venti di Scirocco, che hanno accompagnato il passaggio della perturbazione, subentreranno intense correnti di Maestrale, responsabili di un deciso ricambio della massa d’aria e di un’atmosfera progressivamente più fresca.

L’afflusso di aria più fredda determinerà infatti un calo delle temperature destinato a proseguire anche nei prossimi giorni. La diminuzione termica si farà sentire soprattutto nel corso del fine settimana, quando i valori potranno scendere localmente anche al di sotto delle medie climatiche del periodo, riportando sull’Italia condizioni decisamente più autunnali dopo la fase perturbata.

Le temperature minime di oggi, giovedì 22 ottobre 2026:

+7°C a Cuneo, Sondrio

a Cuneo, Sondrio +8°C a L’Aquila

a L’Aquila +9°C a Aosta, Bolzano, Torino

a Aosta, Bolzano, Torino +10°C a Brescia, Milano, Novara

a Brescia, Milano, Novara +11°C a Alessandria, Asti, Bergamo, Frosinone, Trento

a Alessandria, Asti, Bergamo, Frosinone, Trento +12°C a Arezzo, Campobasso, Cremona, Perugia, Potenza, Udine, Verona, Vicenza

a Arezzo, Campobasso, Cremona, Perugia, Potenza, Udine, Verona, Vicenza +13°C a Pordenone, Reggio Emilia, Sassari, Siena, Terni

a Pordenone, Reggio Emilia, Sassari, Siena, Terni +14°C a Benevento, Caltanissetta, Enna, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Matera, Padova, Parma, Piacenza

a Benevento, Caltanissetta, Enna, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Matera, Padova, Parma, Piacenza +15°C a Avellino, Latina, Modena, Roma, Taranto

a Avellino, Latina, Modena, Roma, Taranto +16°C a Agrigento, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Cosenza, Forlì, Salerno

a Agrigento, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Cosenza, Forlì, Salerno +17°C a Ancona, Catania, Chieti, Crotone, Lecce, Pescara, Rimini, Siracusa, Termoli, Vasto

a Ancona, Catania, Chieti, Crotone, Lecce, Pescara, Rimini, Siracusa, Termoli, Vasto +18°C a Olbia, Pesaro, Pisa, Trieste

a Olbia, Pesaro, Pisa, Trieste +19°C a Ascoli Piceno, Catanzaro, Lamezia Terme, Napoli, Trapani

a Ascoli Piceno, Catanzaro, Lamezia Terme, Napoli, Trapani +20°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +21°C a Messina, Palermo

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