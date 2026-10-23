Meteo, le temperature minime di oggi 23 Ottobre: +3°C a L’Aquila, +20°C a Messina

Una nuova perturbazione sta raggiungendo il Nord Italia e l’alta Toscana, portando un aumento della nuvolosità e piogge sparse. Nel corso di sabato 24 ottobre, l’instabilità interesserà ancora il Nord-Est, estendendosi progressivamente anche a parte del Centro-Sud. Il peggioramento sarà accompagnato da forti venti di Maestrale sui mari occidentali e sulle due Isole maggiori, mentre sull’alto Adriatico soffierà la Bora. Domenica 25 ottobre, un vortice di bassa pressione manterrà condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, mentre altrove il tempo tenderà a migliorare. L’afflusso di aria più fredda contribuirà a mantenere le temperature anche al di sotto delle medie stagionali, accentuando il clima autunnale.

Le temperature minime di oggi, venerdì 23 ottobre 2026:

+3°C a L’Aquila

a L’Aquila +4°C a Sondrio

a Sondrio +6°C a Aosta, Bolzano, Vercelli

a Aosta, Bolzano, Vercelli +7°C a Cuneo, Gorizia, Trento

a Cuneo, Gorizia, Trento +8°C a Alessandria, Arezzo, Bologna, Frosinone, Isernia, Pordenone, Reggio Emilia, Udine

a Alessandria, Arezzo, Bologna, Frosinone, Isernia, Pordenone, Reggio Emilia, Udine +9°C a Asti, Avellino, Firenze, Forlì, Milano, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Potenza, Tortona, Varese, Vicenza

a Asti, Avellino, Firenze, Forlì, Milano, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Potenza, Tortona, Varese, Vicenza +10°C a Benevento, Campobasso, Enna, Grosseto, Latina, Perugia, Siena, Terni, Torino, Verona

a Benevento, Campobasso, Enna, Grosseto, Latina, Perugia, Siena, Terni, Torino, Verona +11°C a Bergamo, Iglesias, Modena, Rimini, Sassari, Teramo

a Bergamo, Iglesias, Modena, Rimini, Sassari, Teramo +12°C a Brescia, Caltanissetta, Chieti, Como, La Spezia, Pescara, Pisa, Roma, Trieste

a Brescia, Caltanissetta, Chieti, Como, La Spezia, Pescara, Pisa, Roma, Trieste +13°C a Agrigento, Ancona, Cagliari, Genova, Lucera, Matera

a Agrigento, Ancona, Cagliari, Genova, Lucera, Matera +14°C a Cosenza, Olbia, Termoli

a Cosenza, Olbia, Termoli +15°C a Arzachena, Bari, Catania, Catanzaro, Siracusa, Trapani

a Arzachena, Bari, Catania, Catanzaro, Siracusa, Trapani +16°C a Lecce, Salerno, Taranto

a Lecce, Salerno, Taranto +17°C a Brindisi, Crotone, Napoli

a Brindisi, Crotone, Napoli +18°C a Palermo

a Palermo +19°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +20°C a Messina

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