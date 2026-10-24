Meteo, le temperature minime di oggi 24 Ottobre: +2°C a Cuneo, +19°C a Palermo

Una perturbazione atlantica associata alla tempesta Austen, attualmente in movimento tra il Canale della Manica e il Mare del Nord, sta raggiungendo l’Italia, portando piogge, forti venti e un deciso calo delle temperature nell’ultimo fine settimana di ottobre. Oggi, sabato 24 ottobre, le precipitazioni interesseranno soprattutto il Centro-Sud e l’estremo Nord-Est, mentre intensi venti di Maestrale soffieranno sui mari occidentali e sulle due Isole maggiori. Domani, Domenica 25 ottobre, la perturbazione si sposterà verso i Balcani meridionali e la Grecia, favorendo un graduale miglioramento sull’Italia. Gli ultimi rovesci interesseranno principalmente le estreme regioni meridionali.

Le temperature minime di oggi, sabato 24 ottobre 2026:

+2°C a Cuneo

a Cuneo +3°C a Asti

a Asti +5°C a Alessandria, Torino

a Alessandria, Torino +6°C a Milano, Novara

a Milano, Novara +7°C a Aosta, Bergamo, Bolzano, Como

a Aosta, Bergamo, Bolzano, Como +8°C a Brescia, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Varese

a Brescia, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Varese +9°C a Parma, Verona

a Parma, Verona +10°C a Bologna, Enna, Genova, Modena, Pordenone, Potenza, Vicenza

a Bologna, Enna, Genova, Modena, Pordenone, Potenza, Vicenza +11°C a Arezzo, Gorizia, La Spezia, Padova, Perugia, Udine

a Arezzo, Gorizia, La Spezia, Padova, Perugia, Udine +12°C a Benevento, Campobasso, Forlì, Frosinone, Isernia, L’Aquila, Pesaro, Rimini

a Benevento, Campobasso, Forlì, Frosinone, Isernia, L’Aquila, Pesaro, Rimini +13°C a Firenze, Matera, Pisa, Sassari, Siena, Trieste

a Firenze, Matera, Pisa, Sassari, Siena, Trieste +14°C a Avellino, Brindisi, Cagliari, Cosenza, Grosseto, Lecce, Siracusa, Teramo

a Avellino, Brindisi, Cagliari, Cosenza, Grosseto, Lecce, Siracusa, Teramo +15°C a Ancona, Bari, Catania, Crotone, Latina, Roma, Taranto, Terni

a Ancona, Bari, Catania, Crotone, Latina, Roma, Taranto, Terni +16°C a Chieti, Iglesias, Pescara, Salerno, Termoli, Trapani

a Chieti, Iglesias, Pescara, Salerno, Termoli, Trapani +17°C a Catanzaro, Lucera, Napoli, Olbia

a Catanzaro, Lucera, Napoli, Olbia +18°C a Messina, Reggio Calabria

a Messina, Reggio Calabria +19°C a Palermo

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