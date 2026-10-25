Meteo, le temperature minime di oggi 25 Ottobre: +2°C a L’Aquila, +19°C a Palermo

Nel corso della giornata odierna, la perturbazione che ha attraversato l’Italia si sposterà progressivamente verso i Balcani meridionali e la Grecia, lasciando gli ultimi episodi di instabilità sulle estreme regioni meridionali, dove saranno ancora possibili rovesci e qualche temporale. Nel frattempo, una nuova perturbazione collegata alla tempesta Boelo, la seconda a interessare il Nord Europa nel giro di poche ore, lambirà le regioni centro-settentrionali italiane. Il suo passaggio determinerà un aumento della nuvolosità, ma con precipitazioni generalmente scarse e concentrate soprattutto lungo l’arco alpino. Sul resto del Paese il tempo tenderà gradualmente a migliorare. Per la prossima settimana si conferma invece il ritorno dell’alta pressione, che favorirà condizioni atmosferiche più stabili, con maggiori spazi di sereno e una progressiva attenuazione dell’instabilità su gran parte dell’Italia.

Le temperature minime di oggi, domenica 25 ottobre 2026:

+2°C a L’Aquila

a L’Aquila +4°C a Aosta, Gorizia

a Aosta, Gorizia +5°C a Arezzo, Cuneo, Isernia, Pordenone, Udine

a Arezzo, Cuneo, Isernia, Pordenone, Udine +6°C a Alessandria, Campobasso, Firenze, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

a Alessandria, Campobasso, Firenze, Parma, Piacenza, Reggio Emilia +7°C a Asti, Avellino, Bologna, Bolzano, Chieti, Frosinone, Grosseto, Milano, Padova, Perugia, Potenza, Siena, Terni, Vicenza

a Asti, Avellino, Bologna, Bolzano, Chieti, Frosinone, Grosseto, Milano, Padova, Perugia, Potenza, Siena, Terni, Vicenza +8°C a Benevento, Bergamo, Como, Forlì, Latina, Modena, Novara, Pesaro, Teramo, Torino, Trento, Vercelli, Verona

a Benevento, Bergamo, Como, Forlì, Latina, Modena, Novara, Pesaro, Teramo, Torino, Trento, Vercelli, Verona +9°C a Brescia, Matera, Pisa

a Brescia, Matera, Pisa +10°C a La Spezia, Pescara, Rimini, Roma, Trieste

a La Spezia, Pescara, Rimini, Roma, Trieste +11°C a Lucera, Termoli

a Lucera, Termoli +12°C a Ancona, Cosenza, Genova, Sassari

a Ancona, Cosenza, Genova, Sassari +13°C a Bari, Lecce

a Bari, Lecce +14°C a Brindisi, Napoli, Salerno, Taranto

a Brindisi, Napoli, Salerno, Taranto +15°C a Cagliari, Iglesias, Reggio Calabria

a Cagliari, Iglesias, Reggio Calabria +16°C a Crotone

a Crotone +17°C a Catania, Messina, Olbia

a Catania, Messina, Olbia +18°C a Trapani

a Trapani +19°C a Palermo

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