Meteo, le temperature minime di oggi 26 Ottobre: +2°C a Cuneo, +19°C a Trapani

La nuova settimana si apre all’insegna di un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, grazie alla progressiva espansione di un vasto campo di alta pressione che interesserà anche buona parte dell’Europa. Questa configurazione favorirà il ritorno del tempo stabile su gran parte del Paese, con precipitazioni assenti o poco significative almeno fino agli ultimi giorni di ottobre. La presenza dell’anticiclone, tuttavia, non garantirà ovunque cieli sereni. Durante le ore notturne e al primo mattino, soprattutto sulle pianure e nelle valli del Centro-Nord, saranno possibili nebbie e foschie, localmente persistenti anche nelle ore successive, a causa del raffreddamento dell’aria negli strati più vicini al suolo.

Nella seconda parte della settimana, lo scenario meteo potrebbe subire qualche cambiamento per l’arrivo di correnti più fredde dai quadranti orientali, che favoriranno un generale calo delle temperature. Si tratterà di un ridimensionamento termico che potrà riportare valori più consoni alla stagione, pur in un contesto atmosferico prevalentemente stabile.

Le temperature minime di oggi, lunedì 26 ottobre 2026:

+2°C a Cuneo

a Cuneo +3°C a Aosta

a Aosta +4°C a Alessandria, L’Aquila, Pordenone, Vercelli

a Alessandria, L’Aquila, Pordenone, Vercelli +5°C a Asti, Gorizia, Milano, Padova, Torino, Trento, Udine, Vicenza

a Asti, Gorizia, Milano, Padova, Torino, Trento, Udine, Vicenza +6°C a Avellino, Bergamo, Bolzano, Isernia, Novara, Reggio Emilia, Verona

a Avellino, Bergamo, Bolzano, Isernia, Novara, Reggio Emilia, Verona +7°C a Benevento, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Parma, Piacenza, Potenza

a Benevento, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Parma, Piacenza, Potenza +8°C a Como, Forlì, Varese

a Como, Forlì, Varese +9°C a Modena

a Modena +10°C a Cosenza, Latina, Matera, Rimini, Teramo

a Cosenza, Latina, Matera, Rimini, Teramo +11°C a Arezzo, Brindisi, Chieti, Genova, La Spezia, Perugia, Pisa, Salerno, Terni, Trieste

a Arezzo, Brindisi, Chieti, Genova, La Spezia, Perugia, Pisa, Salerno, Terni, Trieste +12°C a Bari, Caltanissetta, Enna, Firenze, Lecce, Lucera, Pesaro, Pescara, Siena

a Bari, Caltanissetta, Enna, Firenze, Lecce, Lucera, Pesaro, Pescara, Siena +13°C a Ancona, Crotone, Grosseto, Roma, Siracusa, Termoli

a Ancona, Crotone, Grosseto, Roma, Siracusa, Termoli +14°C a Sassari, Taranto

a Sassari, Taranto +15°C a Agrigento, Catania, Napoli

a Agrigento, Catania, Napoli +16°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +17°C a Olbia, Palermo

a Olbia, Palermo +18°C a Cagliari, Messina, Oristano

a Cagliari, Messina, Oristano +19°C a Iglesias, Trapani

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