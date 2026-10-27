Meteo, le temperature minime di oggi 27 Ottobre: +2°C a L’Aquila, +18°C a Messina

La giornata si è aperta con un graduale aumento della pressione atmosferica, grazie all’espansione di un campo di alta pressione verso l’Italia e buona parte del continente europeo. L’avanzata dell’anticiclone sta favorendo il ritorno di condizioni di tempo stabile e prevalentemente asciutto su gran parte del Paese, accompagnate da un progressivo aumento delle temperature, particolarmente evidente sulle regioni settentrionali. Uno dei segnali più significativi dell’arrivo di aria più mite riguarda le Alpi, dove si sta osservando un sensibile, seppur temporaneo, innalzamento della quota dello zero termico, ossia l’altitudine alla quale la temperatura dell’aria raggiunge gli 0°C. Si tratta di un fenomeno legato al riscaldamento della massa d’aria in quota, che può determinare temperature positive anche ad altitudini relativamente elevate.

La situazione sarà invece leggermente diversa lungo il medio versante adriatico e sulle regioni meridionali, dove almeno fino a domani continueranno a soffiare venti moderati dai quadranti settentrionali. Questa ventilazione contribuirà a mantenere le temperature su valori più contenuti rispetto al resto d’Italia, determinando in alcune zone persino una lieve diminuzione, nonostante il generale consolidamento dell’alta pressione.

Le temperature minime di oggi, martedì 27 ottobre 2026:

+2°C a L’Aquila

a L’Aquila +3°C a Vercelli

a Vercelli +4°C a Aosta, Asti, Cuneo

a Aosta, Asti, Cuneo +5°C a Alessandria, Benevento

a Alessandria, Benevento +6°C a Arezzo, Bolzano, Cremona, Milano, Pordenone, Torino, Trento

a Arezzo, Bolzano, Cremona, Milano, Pordenone, Torino, Trento +7°C a Avellino, Bergamo, Campobasso, Frosinone, Gorizia, Isernia, Novara, Piacenza, Potenza, Reggio Emilia, Udine, Varese

a Avellino, Bergamo, Campobasso, Frosinone, Gorizia, Isernia, Novara, Piacenza, Potenza, Reggio Emilia, Udine, Varese +8°C a Bologna, Como, Firenze, Parma, Terni, Verona, Vicenza

a Bologna, Como, Firenze, Parma, Terni, Verona, Vicenza +9°C a Brescia, Cosenza, Enna, Forlì, Grosseto, Latina, Padova, Perugia, Pesaro, Salerno, Teramo

a Brescia, Cosenza, Enna, Forlì, Grosseto, Latina, Padova, Perugia, Pesaro, Salerno, Teramo +10°C a Caltanissetta, Chieti, Iglesias, Matera, Modena, Rimini, Siena

a Caltanissetta, Chieti, Iglesias, Matera, Modena, Rimini, Siena +11°C a Foggia, Pescara, Pisa, Roma, Sassari, Trieste

a Foggia, Pescara, Pisa, Roma, Sassari, Trieste +12°C a Ancona, Cagliari, Catania, Siracusa, Trapani

a Ancona, Cagliari, Catania, Siracusa, Trapani +13°C a Bari, La Spezia, Lucera, Olbia, Taranto, Termoli

a Bari, La Spezia, Lucera, Olbia, Taranto, Termoli +14°C a Genova, Imperia, Napoli, Savona

a Genova, Imperia, Napoli, Savona +15°C a Brindisi, Lecce

a Brindisi, Lecce +16°C a Agrigento, Crotone, Palermo

a Agrigento, Crotone, Palermo +17°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +18°C a Messina

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