Meteo, le temperature minime di oggi 28 Ottobre: +2°C a L’Aquila, +17°C a Palermo

L’alta pressione si rafforza sull’Italia, assicurando una fase di tempo prevalentemente stabile e asciutto destinata a proseguire per diversi giorni. L’unico elemento di disturbo sarà rappresentato da un vortice ciclonico posizionato tra la Grecia e il Mar Ionio, i cui effetti si faranno sentire soltanto marginalmente sulle regioni meridionali e lungo il medio versante adriatico, dove potranno insistere venti settentrionali relativamente freschi e qualche annuvolamento, senza compromettere in maniera significativa il quadro generale di stabilità.

Sul resto della Penisola, in particolare al Nord e sulle regioni occidentali, la presenza di una massa d’aria piuttosto mite per il periodo favorirà temperature ancora superiori alle medie stagionali, soprattutto nei valori massimi diurni, almeno fino a giovedì 29 ottobre. Le giornate saranno quindi caratterizzate da un clima gradevole nelle ore centrali, mentre durante la notte e al primo mattino il raffreddamento degli strati d’aria più vicini al suolo potrà favorire la formazione di nebbie e foschie, specialmente sulla Pianura Padana e nelle valli interne del Centro Italia, dove la scarsa ventilazione e la stabilità atmosferica creeranno condizioni favorevoli al ristagno dell’umidità.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026:

+2°C a L’Aquila

a L’Aquila +4°C a Rieti

a Rieti +5°C a Alessandria, Potenza

a Alessandria, Potenza +6°C a Aosta, Asti, Bolzano, Cuneo, Vercelli

a Aosta, Asti, Bolzano, Cuneo, Vercelli +7°C a Campobasso, Cremona, Piacenza, Pordenone, Torino, Trento

a Campobasso, Cremona, Piacenza, Pordenone, Torino, Trento +8°C a Benevento, Firenze, Milano, Reggio Emilia, Udine, Vicenza

a Benevento, Firenze, Milano, Reggio Emilia, Udine, Vicenza +9°C a Arezzo, Bergamo, Frosinone, Gorizia, Latina, Matera, Novara, Padova, Parma, Teramo, Terni, Verona

a Arezzo, Bergamo, Frosinone, Gorizia, Latina, Matera, Novara, Padova, Parma, Teramo, Terni, Verona +10°C a Avellino, Biella, Bologna, Brescia, Como, Enna, Foggia, Isernia, Lucera, Modena, Olbia, Perugia, Pesaro, Varese

a Avellino, Biella, Bologna, Brescia, Como, Enna, Foggia, Isernia, Lucera, Modena, Olbia, Perugia, Pesaro, Varese +11°C a Caltanissetta, Catanzaro, Cosenza, Chieti, Forlì, Pescara, Pisa

a Caltanissetta, Catanzaro, Cosenza, Chieti, Forlì, Pescara, Pisa +12°C a Ancona, Catania, Iglesias, Rimini, Roma, Siracusa, Taranto

a Ancona, Catania, Iglesias, Rimini, Roma, Siracusa, Taranto +13°C a Grosseto, Imperia, Lamezia Terme, La Spezia, Sassari, Trieste

a Grosseto, Imperia, Lamezia Terme, La Spezia, Sassari, Trieste +14°C a Genova, Lecce, Napoli, Savona, Termoli, Trapani

a Genova, Lecce, Napoli, Savona, Termoli, Trapani +15°C a Bari, Brindisi, Cagliari, Crotone, Reggio Calabria, Salerno

a Bari, Brindisi, Cagliari, Crotone, Reggio Calabria, Salerno +16°C a Agrigento, Messina

a Agrigento, Messina +17°C a Palermo

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