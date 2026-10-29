Meteo, le temperature minime di oggi 29 Ottobre: +1°C a L’Aquila, +16°C a Messina

Nel corso della giornata odierna, l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte dell’Italia, con piogge assenti e temperature ancora insolitamente miti, soprattutto al Nord. Da venerdì 30 ottobre, però, lo scenario cambierà: l’anticiclone si sposterà verso l’Europa occidentale, favorendo l’arrivo di correnti fredde dai Balcani. Aumenteranno le nuvole, torneranno le piogge soprattutto sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole, mentre le temperature inizieranno a diminuire su tutta la Penisola.

Il peggioramento proseguirà nel fine settimana di Ognissanti, quando l’aria fredda favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione sui mari meridionali, responsabile di una fase di moderato maltempo al Centro-Sud. Sono attesi piogge, venti sostenuti e mari agitati, accompagnati da un ulteriore calo delle temperature. Si passerà così dalla mitezza di fine ottobre a un inizio di novembre decisamente più freddo e instabile.

Le temperature minime di oggi, giovedì 29 ottobre 2026:

+1°C a L’Aquila

a L’Aquila +2°C a Avezzano

a Avezzano +4°C a Vercelli

a Vercelli +5°C a Aosta, Asti, Cuneo

a Aosta, Asti, Cuneo +6°C a Alessandria, Cremona, Enna

a Alessandria, Cremona, Enna +7°C a Arezzo, Benevento, Bolzano, Firenze, Isernia, Milano, Potenza, Torino

a Arezzo, Benevento, Bolzano, Firenze, Isernia, Milano, Potenza, Torino +8°C a Avellino, Bergamo, Campobasso, Frosinone, Latina, Novara, Terni, Trento

a Avellino, Bergamo, Campobasso, Frosinone, Latina, Novara, Terni, Trento +9°C a Biella, Caltanissetta, Como, Foligno, Grosseto, Olbia, Piacenza, Reggio Emilia, Teramo, Varese

a Biella, Caltanissetta, Como, Foligno, Grosseto, Olbia, Piacenza, Reggio Emilia, Teramo, Varese +10°C a Brescia, Catania, Chieti, Cosenza, Forlì, Iglesias, Nuoro, Parma, Pisa, Pordenone, Roma, Siracusa, Verona, Vicenza

a Brescia, Catania, Chieti, Cosenza, Forlì, Iglesias, Nuoro, Parma, Pisa, Pordenone, Roma, Siracusa, Verona, Vicenza +11°C a Bologna, Gorizia, Lamezia Terme, Matera, Modena, Padova, Pescara, Siena, Udine, Trapani

a Bologna, Gorizia, Lamezia Terme, Matera, Modena, Padova, Pescara, Siena, Udine, Trapani +12°C a Perugia, Sassari

a Perugia, Sassari +13°C a Agrigento, Bari, Imperia, La Spezia, Lucera, Pesaro, Rimini

a Agrigento, Bari, Imperia, La Spezia, Lucera, Pesaro, Rimini +14°C a Ancona, Brindisi, Cagliari, Crotone, Foggia, Napoli, Salerno, Savona, Termoli

a Ancona, Brindisi, Cagliari, Crotone, Foggia, Napoli, Salerno, Savona, Termoli +15°C a Lecce, Palermo, Reggio Calabria, Taranto, Trieste

a Lecce, Palermo, Reggio Calabria, Taranto, Trieste +16°C a Genova, Messina

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