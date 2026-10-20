Meteo, le temperature minime di oggi: +2°C a Cassano Irpino

L’Italia si prepara ad affrontare una fase di intenso maltempo tra oggi e domani, mercoledì 21 ottobre. Una perturbazione attraverserà la Penisola, portando precipitazioni diffuse e persistenti, forti temporali e il rischio di nubifragi, con possibili criticità legate agli ingenti quantitativi di pioggia attesi. Il peggioramento interesserà inizialmente le regioni del Nord-Ovest, per poi estendersi entro sera al resto del Centro-Nord e alla Sardegna. Nella giornata di domani, il fronte perturbato raggiungerà anche le regioni meridionali e la Sicilia, completando così il suo passaggio sull’intero territorio nazionale. Particolare attenzione è rivolta ai quantitativi di precipitazione previsti: gli accumuli complessivi potranno superare i 100 mm, con punte localmente fino a 200 mm nelle aree maggiormente interessate dal maltempo. Valori significativi che, soprattutto in presenza di rovesci intensi e persistenti, potrebbero determinare situazioni di criticità sul territorio. Di seguito le temperature minime registrate oggi 20 ottobre 2026, in alcune località italiane.

Le temperature minime di oggi 20 ottobre 2026

+2°C a Cassano Irpino (AV)

a Cassano Irpino (AV) +4°C a L’Aquila

a L’Aquila +7°C a Avellino

a Avellino +8°C a Benevento, Pescara, Foggia

a Benevento, Pescara, Foggia +9°C a Chieti

a Chieti +10°C a Ferrara, Campobasso, Pesaro

a Ferrara, Campobasso, Pesaro +11°C a Bolzano, Vercelli, Rimini

a Bolzano, Vercelli, Rimini +12°C a Trento, Firenze, Belluno, Asti, Cremona, Forlì, Viterbo, Latina, Enna

a Trento, Firenze, Belluno, Asti, Cremona, Forlì, Viterbo, Latina, Enna +13°C a Biella, Varese, Bergamo, Brescia, Mantova, Padova, Treviso, Udine, Bologna, Prato, Terni, Macerata, Brindisi, Cosenza

a Biella, Varese, Bergamo, Brescia, Mantova, Padova, Treviso, Udine, Bologna, Prato, Terni, Macerata, Brindisi, Cosenza +14°C a Roma, Torino, Novara, Verona, Vicenza, Parma, Pisa, Perugia, Ancona, Fermo, Bari, Taranto, Vibo Valentia, Caltanissetta

a Roma, Torino, Novara, Verona, Vicenza, Parma, Pisa, Perugia, Ancona, Fermo, Bari, Taranto, Vibo Valentia, Caltanissetta +15°C a Savona, La Spezia, Milano, Lodi, Trieste, Pordenone, Caserta, Lecce, Crotone

a Savona, La Spezia, Milano, Lodi, Trieste, Pordenone, Caserta, Lecce, Crotone +16°C a Venezia, Catanzaro

a Venezia, Catanzaro +17°C a Genova, Reggio Calabria, Sassari

a Genova, Reggio Calabria, Sassari +18°C a Napoli, Agrigento

a Napoli, Agrigento +19°C a Messina, Catania, Gela, Palermo

a Messina, Catania, Gela, Palermo +20°C a Imperia, Siracusa

a Imperia, Siracusa +22°C a Cagliari

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