Meteo, le temperature minime di oggi 30 Ottobre: +6°C a Cuneo, +16°C a Taranto

Nel corso della giornata di odierna, la situazione meteorologica sull’Italia inizierà a cambiare. L’alta pressione, responsabile del tempo stabile e mite degli ultimi giorni, tenderà a spostarsi verso l’Europa occidentale, lasciando spazio all’arrivo di correnti più fredde provenienti dai Balcani. Aumenterà quindi la nuvolosità su molte regioni, con il ritorno di alcune piogge soprattutto lungo il versante adriatico centrale e al Sud, mentre le temperature inizieranno a diminuire, riportandosi su valori vicini alle medie stagionali o leggermente inferiori. Il peggioramento diventerà più evidente nel fine settimana di Ognissanti, quando l’afflusso di aria fredda favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione sui mari meridionali italiani, responsabile di una fase di moderato maltempo al Centro-Sud, accompagnata da piogge, un rinforzo dei venti settentrionali e nordorientali e un ulteriore calo delle temperature, che scenderanno sotto le medie del periodo in molte zone del Paese.

All’inizio della prossima settimana è atteso un nuovo impulso di aria fredda dall’Europa orientale, che raggiungerà dapprima i Balcani per poi riversarsi sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Questo secondo afflusso contribuirà a rafforzare i venti da nord e nord-est e ad alimentare il vortice ciclonico presente al Sud, prolungando le condizioni di instabilità e maltempo su buona parte delle regioni centro-meridionali, in un contesto climatico sempre più freddo e decisamente diverso dalla mitezza degli ultimi giorni.

Le temperature minime di oggi, venerdì 30 ottobre 2026:

+6°C a Cuneo

a Cuneo +7°C a Alessandria, Asti, Enna, Frosinone, L’Aquila, Vercelli

a Alessandria, Asti, Enna, Frosinone, L’Aquila, Vercelli +8°C a Aosta, Arezzo, Benevento, Bolzano, Campobasso, Gorizia, Milano, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Trento

a Aosta, Arezzo, Benevento, Bolzano, Campobasso, Gorizia, Milano, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Trento +9°C a Avellino, Isernia, Latina, Padova, Parma, Potenza, Torino, Udine, Vicenza

a Avellino, Isernia, Latina, Padova, Parma, Potenza, Torino, Udine, Vicenza +10°C a Biella, Caltanissetta, Cosenza, Forlì, Novara, Siena, Terni, Verona

a Biella, Caltanissetta, Cosenza, Forlì, Novara, Siena, Terni, Verona +11°C a Bologna, Catania, Firenze, Modena, Pisa, Roma, Varese

a Bologna, Catania, Firenze, Modena, Pisa, Roma, Varese +12°C a Bergamo, Brescia, Como, Grosseto, Iglesias, La Spezia, Matera, Perugia, Rimini Teramo, Trapani

a Bergamo, Brescia, Como, Grosseto, Iglesias, La Spezia, Matera, Perugia, Rimini Teramo, Trapani +13°C a Chieti, Foggia, Imperia, Lanciano, Lucera, Oristano, Sassari, Siracusa

a Chieti, Foggia, Imperia, Lanciano, Lucera, Oristano, Sassari, Siracusa +14°C a Bari, Carbonia, Lecce, Pescara, Termoli, Trieste

a Bari, Carbonia, Lecce, Pescara, Termoli, Trieste +15°C a Cagliari, Crotone, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Savona, Siena

a Cagliari, Crotone, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Savona, Siena +16°C a Ancona, Pesaro, Taranto

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