Meteo, le temperature minime di oggi 31 Ottobre: +3°C a Aosta, +15°C a Palermo

Un primo impulso di aria fredda ha già raggiunto l’Italia e continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche fino alla fine della giornata di oggi, sabato 31 ottobre, favorendo un aumento della nuvolosità e condizioni di tempo a tratti instabile, con piogge e locali rovesci soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Ma il peggioramento più significativo è atteso tra domani, domenica 1° novembre, e lunedì 2, quando un secondo impulso di aria fredda, più intenso e organizzato, raggiungerà il Mediterraneo centrale. Il contrasto tra queste correnti fredde e le acque dei nostri mari ancora relativamente calde favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione inizialmente a ovest della Corsica, destinato successivamente a spostarsi verso lo Ionio. Questa evoluzione determinerà una fase di maltempo breve ma intensa sulle regioni centro-meridionali, con piogge, rovesci anche temporaleschi, un rinforzo dei venti e un ulteriore calo delle temperature.

Le temperature minime di oggi, sabato 31 ottobre 2026:

+3°C a Aosta

a Aosta +4°C a Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli

a Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli +6°C a Bolzano, Cremona, L’Aquila, Torino, Trento

a Bolzano, Cremona, L’Aquila, Torino, Trento +7°C a Gorizia, Milano, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Vicenza

a Gorizia, Milano, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Vicenza +8°C a Arezzo, Enna, Frosinone, Latina, Novara, Padova, Parma, Potenza, Udine

a Arezzo, Enna, Frosinone, Latina, Novara, Padova, Parma, Potenza, Udine +9°C a Bergamo, Campobasso, Cosenza, Isernia, Verona

a Bergamo, Campobasso, Cosenza, Isernia, Verona +10°C a Benevento, Bologna, Brescia, Caltanissetta, Forlì, Modena, Nuoro, Perugia, Siena, Varese

a Benevento, Bologna, Brescia, Caltanissetta, Forlì, Modena, Nuoro, Perugia, Siena, Varese +11°C a Cagliari, Chieti, Como, Matera, Pisa, Rimini, Roma, Salerno, Trapani, Trieste

a Cagliari, Chieti, Como, Matera, Pisa, Rimini, Roma, Salerno, Trapani, Trieste +12°C a Avellino, Firenze, Grosseto, Iglesias, Imperia, Olbia, Pesaro, Pescara, Sassari, Teramo, Termoli

a Avellino, Firenze, Grosseto, Iglesias, Imperia, Olbia, Pesaro, Pescara, Sassari, Teramo, Termoli +13°C a Ancona, Bari, Brindisi, Catania, Crotone Foggia, Genova, Lecce, Siracusa, Vasto

a Ancona, Bari, Brindisi, Catania, Crotone Foggia, Genova, Lecce, Siracusa, Vasto +14°C a La Spezia, Savona, Taranto

a La Spezia, Savona, Taranto +15°C a Messina, Palermo, Napoli, Reggio Calabria

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