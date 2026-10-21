Meteo, le temperature minime di oggi: venti di Scirocco sull’Italia, +23°C a Palermo

La perturbazione che ieri ha raggiunto l’Italia continuerà a condizionare il quadro meteorologico nelle prossime ore, mantenendo condizioni di marcato maltempo su diverse aree del Paese. Sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti, localmente anche di forte intensità, con possibili ripercussioni sul territorio e situazioni di criticità legate agli elevati quantitativi di pioggia. Particolare attenzione è rivolta ai settori della Liguria e delle regioni tirreniche, all’alta Pianura Padana, alle aree pedemontane e alle Prealpi. A complicare ulteriormente il quadro contribuirà il rinforzo dei venti di Scirocco. Di seguito le temperature minime registrate oggi 21 ottobre 2026, in alcune località italiane.

Le temperature minime di oggi 21 ottobre 2026

+10°C a Isernia

a Isernia +12°C a Bolzano, Biella, Varese, Belluno, L’Aquila

a Bolzano, Biella, Varese, Belluno, L’Aquila +13°C a Torino, Asti, Cremona, Pescara

a Torino, Asti, Cremona, Pescara +14°C a Trento, Milano, Bergamo, Vercelli, Vicenza, Savona, Chieti

a Trento, Milano, Bergamo, Vercelli, Vicenza, Savona, Chieti +15°C a Treviso, Udine, Pordenone, Novara, Imperia, Parma, Perugia, Benevento, Campobasso, Macerata, Fermo, Cosenza, Enna, Sassari

a Treviso, Udine, Pordenone, Novara, Imperia, Parma, Perugia, Benevento, Campobasso, Macerata, Fermo, Cosenza, Enna, Sassari +16°C a Bologna, Brescia, Padova, Lucca, Prato, Viterbo, Latina

a Bologna, Brescia, Padova, Lucca, Prato, Viterbo, Latina +17°C a Roma, Firenze, Genova, La Spezia, Ferrara, Rimini, Terni, Avellino, Ancona, Foggia

a Roma, Firenze, Genova, La Spezia, Ferrara, Rimini, Terni, Avellino, Ancona, Foggia +18°C a Trieste, Forlì, Caserta, Pesaro, Brindisi, Lecce, Caltanissetta, Cagliari

a Trieste, Forlì, Caserta, Pesaro, Brindisi, Lecce, Caltanissetta, Cagliari +19°C a Venezia, Catanzaro

a Venezia, Catanzaro +20°C a Bari, Taranto, Vibo Valentia, Siracusa

a Bari, Taranto, Vibo Valentia, Siracusa +21°C a Napoli, Crotone, Catania, Gela

a Napoli, Crotone, Catania, Gela +22°C a Reggio Calabria, Messina, Agrigento

a Reggio Calabria, Messina, Agrigento +23°C a Palermo

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