Meteo Lombardia: assenza di piogge per tutta la settimana, banchi di nebbia in pianura

Una settimana all’insegna del tempo stabile in Lombardia, con cieli prevalentemente sereni e precipitazioni assenti. L’alta pressione garantirà condizioni tranquille, mentre da giovedì le temperature torneranno gradualmente a diminuire. Da non escludere la formazione di nebbie in pianura e nelle valli, soprattutto nelle ore più fredde. “Generale assenza di piogge per tutta la settimana. La settimana continua ad essere caratterizzata da un tempo stabile grazie alla presenza dell’alta pressione che, sebbene tenda saltuariamente a cedere, mantiene le condizioni stazionarie con assenza di precipitazioni, anche se non esclusa del tutto la possibilità di deboli fenomeni locali“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Per oggi, martedì 27, “previsto un cielo sereno con locali annuvolamenti e passaggi di nubi alti specie dal tardo pomeriggio e verso sera. I venti saranno deboli e le temperature in pianura raggiungeranno i 14-19°C“, proseguono gli esperti Arpa. Nei prossimi giorni “non si prevedono variazioni di rilievi, con la ventilazione che si manterrà debole o molto debole e le temperature che, dopo un leggero aumento dei valori fino a giovedì 29, tenderanno a calare progressivamente sia nei valori massimi che minimi. La persistenza di aria umida nei bassi strati potrà favorire la formazione di banchi di nebbia in pianura e nei fondivalle“.

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