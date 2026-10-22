Meteo Lombardia: in arrivo nuovo sistema perturbato da Ovest

Dopo una fase di maltempo, la Lombardia si prepara a un nuovo passaggio perturbato, seguito da un graduale ritorno a condizioni più stabili. Tra brevi pause e nuovi cambiamenti, anche le temperature subiranno alcune variazioni nei prossimi giorni. “Rapido alternarsi di diversi regimi meteorologici fino al volgere della settimana, poi stabilità. Temporanea rimonta della pressione nel corso di giovedì 22, ma già da venerdì 23 un nuovo sistema perturbato raggiunge l’Italia settentrionale da Ovest“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.
A seguire, da sabato 24, “rimonta della pressione, con effetti di maggiore stabilità solo parzialmente interrotti nel corso di domenica 25 dall’appoggiarsi alle Alpi di un fronte freddo da Nord, con effetti però piuttosto limitati. Le condizioni di alta pressione permarranno a lungo nel corso della settimana entrante. Temperature in lieve e progressivo calo fino a domenica 25, in successivo progressivo lieve aumento“, concludono gli esperti Arpa.
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