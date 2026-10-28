Meteo Lombardia: nebbie diffuse in pianura e calo delle temperature

In Lombardia fase di tempo stabile, con poche precipitazioni ma nuvolosità in aumento e nebbia diffusa in pianura. Nei prossimi giorni è atteso anche un graduale calo delle temperature, dopo i valori miti previsti per oggi. “Ancora stabilità sulla Lombardia. Condizioni meteorologiche blandamente stabili sulla Lombardia che manterranno un cielo sereno a tratti nuvoloso e precipitazioni generalmente assenti“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Tra giovedì 29 e venerdì 30 “si contrapporranno due sistemi isolati rispettivamente di alta pressione centrato sul Canale della Manica e di bassa pressione sul sud Italia; il primo tenderà a influenzarci maggiormente impendendo la formazione e il passaggio sulla Lombardia di sistemi perturbati fino alla settimana prossima“, proseguono gli esperti Arpa. Oggi, mercoledì 28, “il cielo sarà prevalentemente sereno con maggiori annuvolamenti verso sera. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa e i fenomeni al più interesseranno i rilievi settentrionali. La ridotta copertura nuvolosa favorirà un aumento delle temperature che in pianura arriveranno fino ai 18-20°C“.

Domani, giovedì 29, “ci sarà una maggiore copertura nuvolosa anche nelle ore centrali e le nebbie interesseranno diffusamente la pianura. Le temperature tenderanno a calare nelle minime mentre nelle massime diminuiranno in pianura e caleranno sui rilievi. In seguito, il progressivo calo della pressione e l’arrivo di aria più fredda manterranno sempre condizioni stabili ma con ulteriore calo delle temperature. La nuvolosità non cambierà particolarmente“, concludono gli esperti Arpa.

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