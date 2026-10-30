Meteo Lombardia: Novembre inizia con temporali, vento forte e freddo

Dopo un periodo caratterizzato da temperature più miti, l’autunno torna a farsi sentire in Lombardia. L’arrivo di correnti fredde di origine polare porterà a un graduale calo termico nei prossimi giorni, con possibili piogge e temporali nel fine settimana e più freddo all’inizio della prossima settimana. “Temperature in calo sulla Lombardia. La presenza di un blocco anticiclonico sulla Isole Britanniche crea le condizioni favorevoli alla discesa di aria molto fredda di origine polare sull’Europa centro-orientale e quindi anche sulla Lombardia“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, venerdì 30, “si prevede una nuvolosità variabile ma con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Le precipitazioni saranno generalmente assenti e i venti molto deboli. In pianura le temperature raggiungeranno i 17-18°C“, prosegue Arpa. Domani, sabato 31, “sono previsti dei maggiori annuvolamenti e un rinforzo dei venti sui rilievi di confine, ma nel complesso le condizioni non cambieranno molto; sarà invece domenica 1 la giornata in cui ci sarà una maggiore probabilità di piogge anche a carattere temporalesco e i venti subiranno dei rinforzi“. La settimana prossima “vedrà la persistenza di aria fredda che causerà un ulteriore calo delle temperature seppur con assenza di precipitazioni“.

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