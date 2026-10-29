Meteo Lombardia: Novembre porta maltempo e temperature in calo

La Lombardia si prepara a vivere una giornata all’insegna del sole e della stabilità, ma nel fine settimana il tempo potrebbe cambiare. Dopo un venerdì con qualche nube e possibili deboli precipitazioni, sabato tornerà a prevalere il sereno, mentre da domenica sono attesi nuovi segnali di maltempo e un lieve calo delle temperature. “Situazione meteorologica prevalentemente stabile. Un campo di alta pressione in espansione sull’Europa centrale porta tempo prevalentemente stabile sulla Lombardia, ma domani (venerdì 30) condizioni meteorologiche debolmente instabili per un centro di bassa pressione sul Sud Italia“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi giovedì 29, “generalmente soleggiato nel pomeriggio. Temperature massime in pianura tra 15 e 20 °C. Venerdì 30, inizialmente nuvoloso con isolate precipitazioni sull’alta pianura e sulle Prealpi. Possibili banchi di nebbia sulla bassa pianura. Nel pomeriggio diminuzione della nuvolosità. Sabato 31, molto spazio per il sole con locali annuvolamenti sui rilievi. Possibili banchi di nebbia sulla pianura nelle ore più fredde. Temperature massime in lieve calo. Da domenica 1° novembre, un’ampia struttura depressionaria in discesa sull’Europa orientale potrebbe portare tempo instabile sulla regione e temperature in ulteriore lieve calo“, concludono gli esperti Arpa.

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