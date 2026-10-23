Meteo Lombardia: oggi pioggia e neve oltre i 1.700 metri

La Lombardia si prepara a un temporaneo peggioramento nella giornata di oggi, con deboli piogge e nevicate in montagna. Nel fine settimana torneranno protagonisti i venti, mentre da domenica il tempo si manterrà in gran parte asciutto, con ampie schiarite e temperature in graduale ripresa nei giorni successivi. “Tempo in prevalenza stabile dall’inizio della settimana entrante. L’ingresso di un sistema perturbato sull’Italia nel corso di venerdì 23 porta deboli precipitazioni sulla Lombardia nel corso della stessa giornata con neve oltre i 1700 metri, e nel suo procedere verso Sud lungo la Penisola causa durante sabato 24 un aumento della ventilazione“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

“Un secondo sistema perturbato, collocato sul Mare del Nord, nel corso di domenica 25 appoggia al versante straniero delle Alpi il proprio fronte freddo, con effetti sulla Lombardia prettamente limitati alla nuvolosità“, proseguono gli esperti Arpa. “A seguire rimonta della pressione sul bacino occidentale del Mar Mediterraneo, con tempo in prevalenza soleggiato, con il solo temporaneo aumento della nuvolosità nel corso di martedì 27 per il transito a Nord delle Alpi di un fronte freddo più debole rispetto a quello di domenica 25. Possibilità di isolati banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde delle giornate dell’inizio della settimana entrante. Temperature in lieve e progressivo calo fino a domenica 25, in successivo progressivo lieve aumento“.

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