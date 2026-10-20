Meteo Lombardia: settimana all’insegna del maltempo, variabilità anche nel weekend

Una settimana all’insegna del maltempo in Lombardia, con piogge diffuse e localmente intense, vento sostenuto e temperature in calo nella seconda parte della settimana. Dopo una breve tregua attesa per venerdì, il fine settimana sarà ancora caratterizzato da instabilità e nuovi passaggi perturbati. “Settimana caratterizzata in buona parte da precipitazioni abbondanti e ventilazione attiva. Un articolato sistema di basse pressioni sull’Europa occidentale culmina, per la Lombardia, tra martedì 20 e mercoledì 21 in una fase di precipitazioni intense e diffuse grazie all’isolarsi di un minimo barico tra Mar Ligure e Italia Settentrionale“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Nel corso di giovedì 23 “la differenza di pressione tra il versante Nord alpino e la Pianura Padana causerà un incremento della ventilazione, e sarà seguito, venerdì 24 da una breve fase di maggiore stabilità per il livellamento barico che si attende. Nel fine settimana si susseguiranno nuovamente i passaggi di due distinti nuclei di bassa pressione, forieri di spiccata variabilità“, proseguono gli esperti Arpa. “Temperature relativamente stazionarie fino a mercoledì 21, in calo a seguire“. A cavallo tra martedì 20 e mercoledì 21 “si attende anche una fase generalizzata di ventilazione piuttosto attiva, che, dopo una breve pausa, si riproporrà anche nel corso di giovedì 22“.

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