Meteo Lombardia: tempo stabile e nebbia in pianura

Sole e tempo stabile caratterizzeranno i prossimi giorni in Lombardia, con temperature massime in lieve aumento e qualche insidia legata a nebbie e nubi basse, soprattutto nelle ore più fredde. Dopo un temporaneo passaggio nuvoloso, l’alta pressione favorirà condizioni prevalentemente soleggiate nella seconda parte della settimana. “Sulla Lombardia tempo stabile grazie alla graduale estensione di un promontorio dal Mediterraneo occidentale verso l’Europa centrale. Lunedì 26 e martedì 27, cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, sebbene nubi basse e possibili banchi di nebbia sulla pianura nelle ore più fredde delle giornate. Temperature massime in pianura tra 14 e 19°C“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Mercoledì 28, “passaggio di nubi e possibili deboli precipitazioni nella notte e al primo mattino per il transito a Nord delle Alpi di un fronte freddo“, proseguono gli esperti Arpa. Dalla tarda mattinata “diminuzione della nuvolosità a partire dai settori nord-occidentali. Temperature massime in pianura in lieve aumento“. Nella seconda metà della settimana, “un campo di alta pressione sull’Europa occidentale e una struttura depressionaria sui settori orientali interesseranno il Nord Italia. Sulla Lombardia è previsto molto spazio per il sole, ma non si esclude la formazione di banchi di nebbia in pianura nella notte e al mattino“.

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