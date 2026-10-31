Meteo Piemonte, chiusura invernale per il Colle dell’Agnello

Chiude per la stagione invernale il Colle dell’Agnello. Da lunedì 2 novembre, alle 12, scatterà il divieto di transito sulla strada provinciale 251, nel tratto compreso tra la vecchia dogana di Chianale (km 4,700) e il valico internazionale al confine con la Francia (km 14,010). Il provvedimento è stato concordato tra la Provincia di Cuneo e le autorità del Département des Hautes-Alpes, nell’ambito del protocollo di gestione transfrontaliera. La strada resterà chiusa per tutto l’inverno e la riapertura è prevista a primavera inoltrata, compatibilmente con gli accumuli di neve e le condizioni meteorologiche. Prima di consentire nuovamente il transito saranno necessarie le operazioni di sgombero e le verifiche per garantire la sicurezza della circolazione.

La chiusura si aggiunge a quelle già scattate venerdì 30 ottobre sulla provinciale 234 tra Pian della Regina e Pian del Re, a Crissolo, e sulla provinciale 240 tra il Santuario di Valmala e Pian Pietro, dove la carreggiata sarà utilizzata come pista per lo sci nordico.