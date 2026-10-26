Meteo, risveglio gelido in Piemonte: prime gelate in pianura | DATI

Il Piemonte si è svegliato con temperature decisamente basse e le prime gelate stagionali fino in pianura. A risentire maggiormente del freddo sono state alcune località dell’Astigiano, del Cuneese e del Monferrato, dove i termometri hanno raggiunto valori prossimi o inferiori allo zero. Il dato più basso è stato registrato a Capriglio, nell’Astigiano, con -1,1°C. Seguono San Marzano Oliveto, con -0,3°C, mentre a Settime e Incisa Scapaccino la temperatura si è attestata a 0°C. Valori minimi anche a Villafranca d’Asti (0,4°C) e Castellinaldo d’Alba, nel Cuneese, con 0,8°C.

Alta pressione in arrivo

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, da oggi, lunedì 26 ottobre, l’affermazione dell’alta pressione, con centro sullo Stretto di Gibilterra, favorirà condizioni meteorologiche stabili e in prevalenza soleggiate per diversi giorni. Non mancheranno, tuttavia, alcune insidie nelle prime ore della giornata: in pianura saranno infatti possibili nebbie, soprattutto nelle zone più esposte al ristagno dell’umidità. Un elemento significativo sarà lo zero termico, previsto su valori decisamente elevati per il periodo, con quota che potrà superare i 4mila metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.