Meteo Toscana: deboli piogge fino a domani, poi il miglioramento

Nuvole, possibili deboli piogge e qualche banco di nebbia apriranno la giornata in Toscana, ma nei prossimi giorni è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo un lunedì ancora variabile, tra martedì e mercoledì tornerà a prevalere il sole, con temperature in lieve aumento. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso per nubi stratificate con banchi di nebbia al mattino nei fondovalle interni. Dalla tarda mattina parzialmente nuvoloso o nuvoloso con locali pioviggini.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi a sud ovest e a rinforzare a nord dell’Elba.

Mari: mossi o molto mossi sul settore settentrionale, poco mossi o temporaneamente mossi su quello meridionale.

Temperature: massime in lieve calo.

Lunedì 26 parzialmente nuvoloso o nuvoloso nottetempo e al mattino quando non si escludono residue deboli piogge sparse; poco nuvoloso per velature nella seconda parte della giornata.

Venti: venti deboli variabili.

Mari: da mossi a poco mossi.

Temperature: in aumento.

Martedì 27 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi

Temperature: minime in calo su pianure e vallate, massime in lieve aumento.

Mercoledì 28 soleggiato con transito di velature.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.